2 çocuğun öldüğü vinç kazasında ihmaller zinciri

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR\'da, yaklaşık bir yıl önce beton blok yerleştiren bir vincin Turgut Özal İlköğretim Okulu\'nun duvarına çarparak yıkması sonucu 6 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Vinç operatörü Aziz Korkmaz iddianamedeki ifadesinde, beton blokları yerleştirdikleri sırada çalışma alanına emniyet şeridi çekilmediğini söyledi. İddianameye yansıyan bilirkişi raporunda ise, iki çocuğun ölümüne neden olan vincin operatörü Aziz Korkmaz\'ın iş makinesini kullanma eğitimi almadığına dikkat çekildi.

Merkez Yenişehir İlçesi\'nde 30 Mart 2016 günü meydana gelen olayda, Turgut Özal İlköğretim Okulu\'nun çevresine örülen güvenlik duvarlarını taşıyan vincin çarparak devirdiği okul duvarının altında kalan 6 yaşındaki Ayaz Özdemir ve Furkan Öner hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazadan sonra vinç operatörü 28 yaşındaki Aziz Korkmaz tutuklanarak cezaevine konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan operatör Aziz Korkmaz, işi yapan firmanın yetkilisi Faik Kayar ile vincin sahibi Mahmut Kazaylek hakkında, \'Taksirle ölüme veya yaralamaya neden olma\' suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Aziz Korkmaz\'ın okulun bahçesine beton blokları yerleştirdiği, okuldan çıktığı sırada vincin sağ köşesinin duvardaki demir kapıya değerek duvarı yıktığı, duvarın yıkılması sonucu okulun öğrencileri Ayaz Özdemir ve Furkan Öner\'in duvarın altında kalarak hayatlarını kaybettikleri, 1 vatandaşın ise yaralandığı belirtildi. Olay yerinde tutulan rapora göre, Aziz Korkmaz\'ın kazanın oluşumunda \'manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak\' kuralını ihlal ettiği için asli kusurlu olduğunu belirten savcı, Korkmaz\'ın alkollü olmadığını ifade etti.

DUVAR ÇÜRÜK, EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİLMEMİŞ

Vinç operatörü Aziz Korkmaz iddianameye yansıyan ifadesinde, beton blokları okula bıraktıktan sonra, çıkmak üzereyken kazanın olduğunu belirterek, \"Çalışırken çocukları kovalamıştık, ancak ısrarla oraya gelmeye devam ettiler. Çalıştığımız yere emniyet şeridi çekmedik. Çalıştığımız yer, yol üzeri olduğu için emniyet şeridi çekilmemiş olabilir. Kazayı ön göremedim. Çocukları duvarın altından ben çıkardım. Çevrede güvenlik şeridi yoktu. Çalıştığımız sırada çok sayıda çocuk vardı. Çocukları uzaklaştırmak için çok kez seslendik. Kapıdan çıktığım için hızım yavaştı. Duvar çok çürüktü. Kazada bir kusurum yoktu\" dedi.

Vincin bağlı olduğu şirketin sahibi Mahmut Kazaylek ise, ifadesinde vincin çalıştığı ortamın güvenliğini sağlamakla görevli olmadığını belirterek, \"Ben sadece vinci kiraya verdim. Çalışılan ortamdaki güvenliği ise benden vinci kiralayan şirket sağlıyor\" dedi. Beton blokları yerleştirme işini yapan şirketin yetkilisi Faik Kayar da, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne ihtiyat duvarı işi aldıklarını belirterek,\"Şirket sahibi bu işte çalışmamı istedi. Bunun üzerine Diyarbakır\'a geldim. Emniyet yetkilileri Diyarbakır\'ın bazı kurum ve kuruluşlarında ihtiyat duvarı çekileceğini söyledi. Belirtilen yerlere ihtiyat duvarı çektik. Ben Sur ilçesinde güvenlik noktasına duvar yerleştirirken bu kaza meydana gelmiş. Bu işin yetkilisi veya yüklenici firma yetkilisi değilim. Şirketin Diyarbakır işlerinin takibini yapıyorum. Kiralama işlemlerini Mahmut Kazaylek ile yaptık. Vinç operatörü Aziz Korkmaz bizim çalışanımız değil. Meydana gelen kaza ile alakam yok. Alınan çevre güvenliği ile ilgili bilgim yok. Kazada olay yerinde değildim \"dedi.

VİNCİ KULLANMAK İÇİN EĞİTİM ALMAMIŞ

Olaydan sonra oluşturulan 3 kişilik bilirkişi heyetinin düzenlediği rapora dikkat çeken savcı, raporda olayın iş kazası olduğunun belirtildiğini kaydetti. Raporda asıl işi yapan Faik Kayar ve alt işveren durumundaki Mahmut Kazaylek\'in yüklenici firma yetkilileri olması nedeniyle, işin yürütümü sırasında alınması gereken tedbirlerini alma sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi. Firma yetkilileri olan iki şüphelinin alınması gereken tedbirleri almadıkları için 1\'inci derece asli kusurlu oldukları belirtilen raporda, vinç operatörü Aziz Korkmaz\'ın ise, eğitimini almadığı bir aracı kullanarak, yetkisi olmayan bir görevi üstlenip, hatalı davranışı sonucu kazaya neden olduğu kaydedildi. Korkmaz\'ın,eğitimini almadığı mobil vinç aracını kullanarak görevi dahilinde olmayan bir işe kalkıştığı vurgulanan raporda, şüphelinin aynı zamanda yaşının ve mesleki tecrübesinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermeyerek kazanın oluşumunda 1\'inci derecede asli kusurlu olduğu ifade edildi. İddiname Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilirken, yargılamanın Ekim ayında başlayacağı bildirildi.

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