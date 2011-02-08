-2 ÇOCUĞU YANGINDA ÖLEN ANNEYE 16 YIL HAPİS İSTEMİ ADANA (A.A) - 08.02.2011 - Adana'da, yangında 2 çocuğunu kaybeden kadınla ilgili dava açılmasına tepki gösteren kadının nikahsız eşi Ömer Akan, ''Eşim, oğullarının acısıyla bunalıma girmişken, açılan davayla iyice hayata küstü'' dedi. Ömer Akan (29) yaptığı açıklamada, 2 çocuğu elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında ölen Hazari Çelik (32) hakkında, ''taksirle ölüme ve yangına neden olma'' suçlamasıyla 2-16 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılmasının kendilerini şaşkına çevirdiğini belirtti. Akan, 22 Ocak tarihindeki yangında çocukları Rüstem (3) ve Umut Akan'ı (5) kaybetmenin acısını yaşarken eşi hakkında açılan davayla acılarının daha da arttığını kaydetti. Yangında evleri hasar gördüğü için babasının evinde kaldıklarını belirten Ömer Akan, ''Eşim, oğullarının acısıyla bunalıma girmişken, açılan davayla iyice hayata küstü. Kendisine bir şey yapmasından endişe ediyoruz. Birçok konuda geciken adalet, bu konuda gecikmeden davayı açtı'' dedi. Ömer Akan'ın ablası Leyla Toy ise Hazari Çelik'in ihmalinin söz konusu olmadığına inandığını belirterek, ''Öyle bir düşüncemiz olsa, önce biz şikayette bulunurduk. Ama gelinimizi tanıyoruz. Çocuklarının üzerine titrerdi. Çamaşır asmak için odadan çıkmış ve olay yaşanmış. Hepimiz iş yapıyoruz ve her dakika çocuklarımızın yanında değiliz'' diye konuştu. Üzgün olduğu görülen Hazari Çelik ise konuşmak istemedi. -İDDİANAME- Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise 22 Ocak'ta Çelik'in çocuklarını bıraktığı odadaki elektrikli sobanın fişini çektiği, ancak güvenli yere bırakmadığı belirtildi. Çocukların fişi prize takması sonucu yangın çıktığı kaydedilen iddianamede, ''Devrilen elektrik sobası nedeniyle önce halının tutuştuğu, çocukların yanarak öldükleri, şüphelinin iki çocuğu odada tek başına bırakırken gerekli özen ve dikkati göstermediği, böylece taksirle yangına ve ölüme neden olduğu anlaşılmıştır'' ifadelerine yer verilerek, ''taksirle iki kişinin ölümüne neden olma'' ve ''taksirle yangına neden olma'' suçlarından 2-16 yıl arası hapis cezası istendi.