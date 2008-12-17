2. Cansuyu kredisine başvurular başladı

KOBİ'ler ile imalatçı esnaf ve sanatkârlara yönelik ‘Sıfır Faizli 2. Cansuyu Kredi Desteği’ başvuruları bugün başladı.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Sıfır Faizli Cansuyu Kredi Destek Programlarıyla 2008 yılının son iki ayında 700 milyon YTL'lik kredi hacmi yaratmış olduklarını bildirdi.



Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, sıfır faizli İstihdam Endeksli 2. Cansuyu Kredi Desteğiyle 150 milyon YTL'lik yeni bir kredi hacmi oluşturacaklarını kaydetti. Söz konusu krediye başvuruların 19 Aralık Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceğini bildiren Çağlayan, 2. Cansuyu Kredi desteği kapsamında 1 ile 9 arasında çalışanı olan KOBİ'ler ile imalatçı esnaf ve sanatkarlara 25 bin YTL'ye, kadın imalatçı esnaf ve sanatkarlara ise yine uygulanan pozitif ayrımcılıkla 30 bin YTL'ye kadar kredi kullandırılacağını belirtti.



9'dan fazla çalışanı olan KOBİ'lerin buna ek olarak çalışan başına 2 bin YTL ek kredi kullanılabilecağini anımsatan Çağlayan, programın üst limitinin 100 bin YTL olacağını kaydetti. Söz konusu kredinin faizinin KOSGEB tarafından karşılanacağını belirten Çağlayan, kredinin ilk üç ayı ödemesiz, kalanı aylık eşit taksitler halinde olmak üzere toplam 12 ayda geri ödemesinin yapılacağını ifade etti.



Kredi başvurularının Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Türk Ekonomi Bankası, Fortisbank, Vakıfbank ile Şekerbank'a yapılacağını belirten Çağlayan, KOSGES veri tabanına kayıtlı KOBİ'lerle imalatçı esnaf ve sanatkarların başvurularını direkt olarak bu bankalara yapacaklarını, kayıtlı olmayanların ise önce KOSGEB Merkez Müdürlüklerine başvurarak KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu doldurmaları gerektiğini hatırlattı. Çağlayan, başvuruların KOSGEB ve bankalarca belirlenecek kriterlere göre değerlendirileceğini söyledi.



Daha önce KOSGEB programından kredi kullanan ve ödemeleri devam eden işletmelerin yeni krediden yararlanamayacağını da belirten Çağlayan, kredinin yüzde 20'sinin Güneydoğu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüzde 20'sinin diğer Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) ve yüzde 60'ının da normal yöre ve gelişmiş yörelerde bulunan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere kullandırılacağını bildirdi.



Çağlayan, teminat sonunu yaşaşan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lerin sistem üzerinden Kredi Garanti Fonundan destek alabileceklerini de kaydetti.

