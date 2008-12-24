2. Cansuyu kredisine 20 bin başvuru geldi

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı'nın (KOSGEB), imalatçı esnaf ve sanatkarlarla KOBİ'lere yönelik başlattığı sıfır faizli “İstihdam Endeksli Cansuyu Kredi Desteği” programı yoğun ilgi gördü.KOSGEB Gaziantep İşletme Geliştirme Merkezi'nden alınan verilere göre, 26 Kasım-2 Aralık 2008 tarihlerinde başvuruları alınan 350 milyon YTL'lik 1. Cansuyu Kredi Desteği ve 17-19 Aralık 2008 tarihlerinde başvuruları alınan 150 milyon YTL'lik 2. Cansuyu Kredi Desteği programına büyük talep geldi.Sıfır faizli, istihdam endeksli Cansuyu Kredisi'ne, 81 ilden yedekler ile birlikte toplam 20 bin 412 başvuru oldu. Toplam kredi hacmi 953 milyon 643 bin 688 YTL'ye ulaştı.İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Denizli, Kayseri, Adana, Kocaeli ve Gaziantep en fazla kredi talebinde bulunan 10 il oldu.İstanbul'dan 4 bin 270 başvuru ve toplam kredi hacmi 233,9 milyon YTL olurken, Bursa'dan bin 117, İzmir'den bin 102, Ankara'dan bin 92, Konya'dan 744, Denizli'den 638, Kayseri'den 505, Adana'dan 476, Kocaeli'den 357, Gaziantep'ten 433 başvuru yapıldı.Bu on ildeki toplam 552 milyon 155 bin 233 YTL kredi hacmi, genel toplamın yüzde 58'ini oluşturdu.En az başvuru ise Şırnak, Hakkari ve Iğdır'dan geldi. Şırnak'tan sadece 1 başvuru yapıldığı dikkat çekti.İstihdam endeksli Cansuyu Kredisi'nin firmalara göre dağılımına bakıldığında, 5 bin 288 başvuru erkek esnaftan, 611 başvuru kadın esnaftan, 14 bin 513 başvuru KOBİ'lerden geldi.KOBİ'lerin talep ettiği kredi 786 milyon 308 bin 484, esnafın talep ettiği kredi de 18 milyon 833 bin 500'ü kadınlardan olmak üzere toplam 167 milyon 335 bin 204 YTL oldu.KOSGEB Gaziantep İşletme Geliştirme Merkezi Müdürü Ali İhsan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etki alanında Kilis ile birlikte toplam 451 başvurunun 18,9 milyon YTL kredi talebi olduğunu bildirdi.Cansuyu Kredisi'nin, kriz ortamında önemli bir fırsat olduğunu ve işletmelere finans desteği sağlanacağını vurgulayan Mutlu, “Piyasalar canlanacak” dedi.Cansuyu Kredi programdan yararlanmak isteyenlerin kredi taleplerinin, başvuru sırasına göre değerlendirildiğini hatırlatan Mutlu, limiti aşan başvuruların yedek listede yer aldığını ve asıl listede kredi kullanımı onaylanmayan işletmelerin yerine yedek listeden sıraya göre çağrılacağını söyledi.Mutlu, esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lerin krediyi ilk 3 ayı ödemesiz, kalanı eşit taksitle 12 ayda ödeyeceğini, kredi faizinin KOSGEB tarafından karşılanacağını söyledi.İllere dağılımİstanbul 4 bin 270 başvuru ve 234 milyon YTL kredi hacmi ile birinci sırada; Şırnak ise bir başvuru ve 33 bin YTL kredi hacmi ile sonda yer aldı. İlk 10 sıraya İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Denizli, Kayseri, Adana, Kocaeli, Gaziantep illeri yerleşti.