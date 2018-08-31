2 bin yıl önce Antalya'ya zeytinyağı ve şarap getirirken batan gemi bulundu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ULUSLARARASI Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, geçen hafta, Alanya yakınlarında 2 bin yıl öncesine ait iki gemi batığı bulduklarını, gemilerin zeytinyağı ve şarap yüklü olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nin izniyle 2012 yılından bu yana Antalya ve Mersin kıyılarında arkeolojik su altı tespit çalışmaları yürüten ICOMOS Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, bugüne kadar tespit ettikleri 110 batığa yenilerinin eklendiğini belirtti. Doç. Dr. Öniz, geçen hafta buldukları batıklardan birinin, M.Ö. 1\'inci yüzyılda Alanya yakınlarındaki Syedra Antik Kenti\'ne gitmek isterken fırtınaya kapılıp, kayalıklara çarpan gemiye ait olduğunu ve kente zeytinyağı ile şarap getirdiğini, diğer geminin ise M.S. 10\'uncu ya da 11\'inci yüzyıllarda, Alanya yakınlarındaki Ptolemaios Antik Kenti\'ne balık sosu getirirken fırtınada sığlıklara çarparak, battığını söyledi.

ŞARAP VE ZEYTİNYAĞI GETİRİYORMUŞ

Doç. Dr. Öniz, \"Syedra Antik Kenti\'ne gitmek isterken, kıyıya çok yakın noktada batan gemideki yükün şarap ve zeytinyağı taşıdığını tahmin ediyoruz. Çünkü yükünün amforalar olduğunu gördük\" dedi. Diğer geminin ise Ptolemaios Antik Kenti\'ne balık sosu getirirken, battığını aktaran Doç. Dr. Öniz, bu batıkta genellikle balık sosu taşınan testi kırıkları tespit ettiklerini ve bunlardan sağlam örneğin Alanya Müzesi\'ne teslim edildiğini belirtti.

KİREMİT VE LAHİT OLAN BATIKLAR DA VAR

Yıllardır sürdürdükleri çalışmalarda Türkiye\'nin Akdeniz kıyılarında Tunç Çağı\'ndan itibaren denizciliğin, deniz ticaretinin, denizde yaşanmış savaşların, kıyılarda kurulmuş antik kentlerin ve antik limanların incelemelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Öniz, \"Bu çalışmalar sırasında deniz tabanındaki arkeolojik batıkların bulunması bizim görevlerimiz arasında\" dedi. Batıkların çoğunun, amfora ve tabak yüklü olduğunu belirten Doç. Dr. Öniz, \"Ayrıca kiremit ya da lahit taşıyan gemi batıkları da var\" diye konuştu.

20 KİŞİLİK ULUSLARARASI PERSONEL

Doç. Dr. Hakan Öniz, çalışmaları Akdeniz Üniversitesi\'ne ait arkeo gemisi ve 20 kişilik uluslararası ekiple yürüttüklerini, ileri teknolojiyle çalıştıklarını söyledi. Doç. Dr. Öniz, çalışmalara Türkiye\'den ve UNESCO Sualtı Arkeolojisi Network aracılığıyla İspanya, Mısır, Polonya ve Portekiz\'den yüksek lisans öğrencilerinin katıldığını da kaydetti.

Doç. Dr. Hakan Öniz, 2018 yılında Mersin\'in batısı ile Alanya kıyılarında toplam 8 batık belirlediklerini dile getirdi.

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