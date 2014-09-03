Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TEOG kapsamında 1 milyon 57 bin öğrencinin A grubundaki 15 tercihinden birine yerleştiğini, imam hatipleri seçen 359 bin öğrenciden 159 bininin kayıt yaptırdığını açıkladı. Bakan Avcı ayrıca, imam hatipleri birinci sıarda tercih edenlerin sayısının 93 bin 979 olduğunu, bunlardan 54 bininin yerleştiğini söyledi.

Bir televizyon kanalında canlı yayına çıkan Nabi Avcı şunları söyledi:

'93 bin öğrenci birinci sıraya imam hatip yazdı'

"Son günlerde medya yayınlarında imam hatip okulları sanki kimsenin gitmek istemediği, istekleri dışında, zorunlu olarak kayıt yapılan okullarmış gibi gösteriliyor. Türkiye genelinde toplam imam hatip lisesi kontenjanımız 216 bin 190. Öğrencilerden 15 okulluk listede imam hatibi tercih edenlerin sayısı 359 bin.



Bunların 159 binini yerleştirebilmişiz. İmam hatipleri birinci sırada, 15 tercihinde yazan öğrenci sayısı 93 bin 979. Birinci sırada tercih edenlerin arasında yerleştirebildiklerimizin sayısı da 54 bin. Yani 40 bin öğrenci birinci sırada tercih ettiği halde imam hatip liselerine yerleştirilememiş. 2 binden fazla öğrenci de istemediği halde imam hatip lisesine yerleştirilmiş.

Öğretmen atamaları 17 Eylül’e sarkabilir

Bizim öğretmen atamalarıyla ilgili hazırlıklarımız tamam. Kılavuzu da hazırladık. Fakat yeni hükümet kuruldu, Anayasa ve iç tüzük gereği belli bir süre geçmeden görüşmeler yapılamıyor. 6 Eylül’de güven oylaması yapılacak. Güven oylamasından sonra, görüşmeler yapılabilir. Cumartesi ve pazar Meclis’in çalışma temposuna bağlı olarak, Resmi Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz sistemi çalıştırmaya başlayacağız. Kılavuzumuz da hazır, ilgili yasanın Meclis’te kabul edilmesi halinde uygulanacak atama kılavuzu yayımlanacak. Branşlara göre kontenjanları da açıklayacağız. Önceden yayınlayacağız ki, bu şartlar altında atanamayacağını görenler başka işlerde devam edebilsin, önlerini görebilsinler. Meclis’in çalışma temposuna bağlı olarak 12 Eylül’e yetiştirebiliriz ama en kötü senaryo Meclis’te biraz daha işler aksarsa, yasanın çıkması gecirkirse en geç okulların açılışının ilk haftası, 5 gün gecikmeyle de olsa biz atamaları yaparız. Ama işler yolunda giderse birgünde de yapabiliriz.

'Dershane yasasının iptalini beklemiyoruz'

Dershaneler konusu Anayasa’ya taşındı ama bir iptal beklemiyoruz. Olmamasını temenni ediyoruz, iptal olursa yanlış olur. En azından sektör de yapılmak istenenin ne olduğunu, ne yapılırsa gerçekten eğitime katkı yapılacağını gördü.