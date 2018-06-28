2 binden fazla asılsız ihbarda bulunmaktan suçlu bulunan İsrailli genç cezasını bekliyor

İsrail ve başka bazı ülkelerde, yüzlerce Yahudi okulu, uçak, karakol, stadyum ve hastane için 2 binden fazla asılsız bomba ihbarında bulunduğu öne sürülen 19 yaşında bir Amerikan vatandaşı İsrailli, mahkemede suçlu bulundu.

Michael Ron David Kadar'ın cezasının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Duruşmada savcı Yoni Hadad, Kadar'ın İsrail, ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ihbarları sonrasında birçok kez binaların boşaltıldığını, uçakların başka havalimanlarına acil iniş yapmak zorunda kaldığını ve güvenlik birimlerinin teyakkuza geçirildiğini söyledi.

Savcı, "Kadar bu tehditleriyle paniğe neden oldu, birçok kişiyi korkuttu ve hayatlarını sekteye uğrattı" dedi.

Mart 2017'de İsrail ve Amerikan istihbaratının birlikte yürüttüğü bir operasyonla İsrail'in Aşkelon kentinde yakalanan Kadar'ın ayrıca haraç kesme, para aklama ve polise saldırı suçlarından da hüküm giyeceği açıklandı.

Kadar'ın asılsız ihbarlara 2015'te başladığı ancak 18 yaşına girdiği 2016'dan sonra işlediği öne sürülen suçlar için ceza alacağı belirtildi.

Şubat 2017'de Yahudi okullarına boba ihbarları yapılmış, Londra'daki Yahudi müzesi boşaltılmıştı. Kadar'ın Londra-New York seferi yapan İngiliz Havayolları uçaklarına da bomba ihbarı yaptığı öne sürüldü.

Ailesi ise Kadar'ın beyninde otizm ve başka zihinsel rahatsızlıklara yol açan bir tümör olduğu için cezai ehliyeti olmadığını savunuyordu.

Ancak yargıç Zvi Gurfinkel sanığın işlediği suçlarının sonuçlarının farkında olduğunu belirterek bu savı reddetti.

American Adalet Bakanlığı da Şubat ayında Kadar'a nefret suçları ve diğer bazı suçlardan dava açmıştı.

İddianamede, Kadar'ın Florida'daki Yahudi merkezleriyle İsrail'in Washington Büyükelçiliğine bomba ve silahlı saldırı ihbarlarında bulunduğu belirtildi.