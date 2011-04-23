-2 BİN CİVCİV TELEF OLDU KONYA (A.A) - 23.04.2011 - Konya'da bir tavuk yetiştirme çiftçiliğinde çıkan yangında yaklaşık 2 bin civciv telef oldu. Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde Mehmet Bülbül'e ait tavuk çiftçiliğinde yangın çıktı. Çiftçiliğin yem depolama alanında başlayan ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek civcivlerin bulunduğu alana sıçradı. Çiftlikten dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, içeride bulunan 12 bin civcivi kurtarmak için seferber oldu. Özel kasalara konulan civcivler hızla dışarıya çıkartıldı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen yaklaşık 2 bin civciv telef oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren çiftlik sahibi ve vatandaşlar bir süre canlı civciv aradı. Dumanın çıkması için duvarların delindiği yangın sonrası itfaiye ekipleri, çiftlikte soğutma çalışması yaptı.