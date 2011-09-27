-2 bin yıllık parşomenler internette TEL AVİV (A.A) - 26.09.2011 - Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan "Ölü Deniz Parşömenleri"nin bir bölümü, İsrail Müzesi ve Google'ın ortaklaşa yürüttüğü bir proje çerçevesinde araştırmacılara ve meraklılarına bugünden itibaren online olarak açıldı. Kullanıcılar, İsrail Müzesi'nin internet sitesindeki Google araç çubuğu aracılığıyla parşömenlere erişebilecek; ayrıca metinleri yakınlaştırıp, İngilizce tercümesini de görebilecekler. Google'ın İsrail Direktörü Yossi Mattias, Google'ın görevinin bilgileri organize ederek, ulaşılabilir ve yararlı bir hale getirmek olduğunu söyledi. Ölü Deniz Parşömenlerinin yazarlarının, bu çok tarihi ve kırılgan nitelikteki papirüs üzerindeki yazmaları, Ölü Deniz (Lut Gölü) kıyılarındaki mağaralarda sakladıkları biliniyor. Parşömenlerin genelde Judean Çölü olarak bilinen alandaki Kumran'da yaşayan bir eski Yahudi mezhebine ait olduğu ifade ediliyor. 1947 ile 1956 yılları arasında ortaya çıkarılan Ölü Deniz Parşömenleri Kudüs'teki İsrail Müzesi'nde tutuluyor.