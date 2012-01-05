2 bin yıllık genelev jetonu bulundu



T24 - Başkent Londra'nın batısındaki Putney köprüsü yakınlarında dedektör ile arama yapan Regis Cursan, Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve üzerinde sevişen erkek ve kadın resimlerinin bulunduğu bronz jeton buldu.

Jeton müzede sergilenecek



Daily Telegraph gazesindeki habere göre; uzmanlar, asıl mesleği pastacı olan Cursan'ın bulduğu jetonun İngiltere'deki ilk örnek olduğunu belirtti. Resimli yüzün arkasında yer alan Roma rakamlarıyla 14 sayısının, jetonun 14 madeni para karşılığında alındığını gösterdiğini belirten tarihçiler, bu bedelin o dönemde bir çiftçinin günlük gelirine eşdeğer olduğunu kaydetti.



Jetonun, o dönem ismi Londinium olarak bilinen Londra'daki çok sayıda genelevinde kullanılabildiği tahmin ediliyor. Jeton, üç ay boyunca Londra Müzesi'nde sergilenecek.





