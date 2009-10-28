2 bin Türk ‘Beyin avcıları’nın takibinde

Türkiye’de ‘beyin avcısı’ şirket olarak tanınan Heidrick&Struggles’in başkanı Türk yöneticilerle biraraya gelerek liderlik stratejilerini anlattı.



Dünyanın önde gelen insan kaynakları danışmanlık şirketi Heidrick&Struggles’in başkanı Stephan Langton, Türk yöneticilerle biraraya gelerek liderlik dönüşüm süreçlerini ve stratejilerini anlattı. Türkiye’de ‘beyin avcısı’ şirket olarak tanınan ve tüm dünyada geleceğin yönetici adaylarını takip eden Heidrick&Struggles’in başkanı Stephan Langton, amaçlarının dünya şirketlerinin daha iyi yönetilmesine yardımcı olmak olduğunu söylüyor.



Stephen Langton, “Demografik değişim, küreselleşme ve sürdürülebilirlik konuları dünya liderlerinin desteğe ihtiyaç duydukları konulardan birkaçını oluşturuyor. Organizasyonların büyüyüp gelişebilmeleri sürekli değişime ayak uydurabilen korkusuz liderlerle mümkün”dedi.



Yüzde 11’i CEO



Tüm dünyada şirketlere CEO araştırma, yerleştirme gibi hizmetleri yürüten Heidrick Struggles’in, daha entegre bir yapıda hizmet verdiğini anlatan Langton, “Bu çerçevede yetenek kazanımı yetenek yönetimi, yapılandırma, organizasyon, üst yönetim etkinliği değerlendirmesi gibi tamamlayıcı çözümler de veriyoruz” dedi.



Türkiye’de beyin avcısı olarak tanındıklarını ancak diğer alanlarda ön plana çıkmak istediklerini anlatan Heidrick&Struggles Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Dicle ise “Müşterilerimize lider ekipler kurma ve ekipleri koruma konusunda destek vereceğiz. Yurt dışında görevli 2 bin Türk yöneticiyi yakından takip ediyoruz. Bunların yüzde 11’i CEO, yüzde 57’si müdür yardımcısı. Biz onları performanslarından terfilerine kadar yakından izliyoruz” diye konuştu.



Türk yöneticiler seslerini duyurdu



Beyin avcısı şirket Heidrick&Struggles’in Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Dicle, Türk yöneticilerin son yıllarda sivrildiğine dikkat çekiyor ve “Son yıllarda Türkler ses getiriyor. Türk CEO’ların yurt dışında çalışmak için temel problemleri, olaylara lokal bakmaktı. Yakın pazarlardaki gelişmeleri izleyerek cesaret kazandılar. Yakın ülkelerde işe başlayarak seslerini duyurmaya başladılar” dedi.