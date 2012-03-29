'2 bin silahlı PKK'lı Suriye'deki Kurmên Dağı'na yerleşti'

PKK'nın, Esed'in çağrısıyla bölgeye geldiğini vurgulayan Bedreddin'e göre, "Suriye devleti PKK'lılar silah bile dağıttı. Çünkü PKK'lılar muhaliflere karşı çıkıyor." Avestakurd sitesine konuşan Bedreddin, bazı PKK'lıların Suriye istihbaratında görevlendirildiğini de belirtti.

Zaman'dan İsmail Avcı'nın haberine göre, Suriye'de 32 yıldır siyaset yapan Bedreddin, Suriye'deki Kürtlerin yüzde 90'ının Baas rejiminin gitmesinden yana olduğunu söyledi. Bedreddin, "Şu an 2 bin silahlı PKK'lı Afrin'deki Kurmên Dağları'ndadır. Hatta Suriye devleti onlara silah dağıttı. PKK'lılar Esed rejimine karşı yapılan eylem ve mitinglere de karşı çıkıyor."

Suriye'de kendi halkından binlerce kişiyi öldüren orduya ve yönetime karşı oluşan muhalefetin önemli isimlerinden biri olan Salah Bedreddin, PKK'nın Suriye'ye Esed'in çağrısı üzerine yerleştiğini dile getiriyor. Beşşar Esed yönetiminin 1999 yılına kadar PKK ile ciddi bir işbirliği süreci olduğunu anlatan Bedreddin, Türkiye ve dünya kamuoyunun baskısı üzerine Suriye'nin bu işbirliğini 10 yıl boyunca asgari düzeyde yürüttüğünü kaydetti.

PKK'nın içinde Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın çok sayıda adamının olduğunu anlatan Bedreddin, aynı şekilde El Muhaberat içinde de bazı PKK'lıların görevlendirildiğini belirtiyor. Avestakurd.net internet sitesine açıklamalarda bulunan Salah Bedreddin, geçen yılın son aylarında Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Suriye'deki Baas rejimi ile PKK'yı barıştırmak için çaba gösterdiğini öne sürdü. Salah, "Celal Talabani, Kuzey Irak'ta yapılan ENKS toplantısına karşıydı. ENKS'nin Suriye rejimine karşı aldığı karar ve takındığı tutuma karşı çıkarak Beşşar Esed ile PKK arasında aracılık yaptı." iddiasında bulundu.

Talabani'nin Esed'e, Suriye'deki Kürtlerin tarafsız kalacağına dair söz verdiğinden haberdar olduklarını belirterek, PKK'nın Talabani'nin bu sözü üzerine Suriye'ye tekrar yerleştiğini ve yasal olarak hiçbir engelle karşılaşmadığını kaydetti.

PKK, Meşal Temo'nun yeğenini işkenceyle öldürdü

Suriye'de geçen yıl ekim ayında öldürülen muhaliflerden Geleceğin Partisi lideri Meşal Temo'nun yeğeni vahşice öldürüldü. Evine gelen 4 PKK'lı tarafından kaçırılan Ciwan, 4 saat sonra Dirbêsiyê mevkiinde öldürülmüş halde bulundu. Boynunun kesildiği, vücudunda derin yaralar açıldığı belirlenen Ciwan, arkadaşları tarafından toprağa verdi. Kürt Gençleri Hareketi'nin yöneticileri, arkadaşlarının Suriye istihbarat birimi El Muhaberat ve PKK'nın işbirliğiyle öldürüldüğünü açıkladı. PKK, son dönemlerde Suriye'de Baas rejimine muhalif 7 Kürt siyasetçiyi öldürdü.



