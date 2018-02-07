2 bin rakımlı yaylada karla mücadele sürüyor

Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda, karla mücadele ekipleri yol açma çalışması sürdürürken, buradaki doğa manzarası da görenleri hayran bırakıyor.

Ordu\'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, karla beyaza büründü. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yaylaya ana ulaşımı sağlayan yolu açarak 24 saat yolun ulaşıma açık olmasını sağlıyor. Obalara giden yollarla Çambaşı-Yeşilce yoluda kar küreme makinesiyle temizleniyor. Özellikle haftasonları vatandaşlar yaylalara giderek karın tadını çıkarıyor.



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