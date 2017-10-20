2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi kışa hazır

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'nun Kabadüz İlçesi\'ne bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'ndaki Kış Sporları ve Kayak Merkezi, aralık ayında hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tesisin denize en yakın kayak merkezi olduğunu belirterek, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından işletileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kabadüz İlçesi\'ne bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda yaklaşık 40 milyon lira harcanarak yapılan Kış Sporları ve Kayak Merkezi, aralık ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Tesisin işletmesini ise TKF yapacak. Büyükşehir Belediyesi ile TKF arasında imzalanan 4 yıllık protokolle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tesisin kent ekonomisine ve tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını belirterek, \"İnşallah aralık ayı itibarıyla Çambaşı Kayak Merkezi\'ni hizmete açmayı planlıyoruz. İşletme ile ilgili durum netlik kazandıktan sonra bundan sonraki süreçte tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Günde yaklaşık 2 bin 500 kişiye, güvenli bir şekilde kayak yapma imkanı sağlayacak tesisin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TKF Başkanı Erol Yarar ise kayak tesisi işletmeciliği konusundaki deneyim ve tecrübelerini Çambaşı Kayak Merkezi’ne aktaracaklarını vurgulayarak, \"Yabancılar bizim ülkemizin dağlarına hayran kalıyorlar. Ancak bizler bu dağlardan yeterince istifade edemiyoruz. Bu anlamda Çambaşı Kayak Merkezi’nin faaliyete geçmesini çok önemli buluyorum. Bir kayak merkezi için doğru tesis, doğru işletme ve doğru tanıtım çok önemlidir. Bunlar olmazsa yapılan yatırımdan zarar ederseniz. Burada güzel bir tesis kurulmuş. Şimdi bizler de işletmecilik konusundaki deneyim ve tecrübelerimizi buraya aktaracağız\" diye konuştu.



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