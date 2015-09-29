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Dünya

2 bin militanla Kunduz'a giren Taliban yüzlerce mahkumu serbest bıraktı

Kunduz’un tamamen Taliban’ın eline geçmemesi için kente takviye kuvvet gönderildiği belirtildi

29 Eylül 2015 00:37

Bu sabah saatlerinde Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz kentine son yıllardaki en ağır saldırısını başlatan ve kentin yarısını ele geçiren Taliban, kentteki bir cezaevinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktı. Reuters’ın haberine göre, ağır silahlı militanlar güvenlik güçlerini aşarak cezaevindeki mahkumları dışarı çıkardı. Kunduz sakinlerinin çatışmaların ardından kenti terk ettiği belirtildi.

Radikal'in haberine göre, Afganistan'da Taliban militanları, bu sabah Kunduz'a aynı anda üç ayrı yerden saldırı başlattı. 200 yataklı bir hastaneyi ve hükümet binalarını ele geçirdiğini duyuran Taliban'ın Kunduz'a 2 bin militanla girdiği ifade edilirken, militanların Kunduz'un ana meydanına bayrak diktikleri aktarıldı. İsmini vermek istemeyen yetkililer, Kunduz’un tamamen Taliban’ın eline geçmemesi için kente takviye kuvvet gönderildiğini açıkladı. 

 

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