2 bin kişi sürece destek için toplandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın Şahinalan köyünde düzenlediği yemekte kurulan kıl çadırlarda toplanan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Özcan, yemekte yaptığı açıklamada, dil, din, ırk ve düşünce ayrımı yapmadan bölgede yaşayan insanlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da yakalanan birlik ve beraberlik havasının diğer illere örnek teşkil etmesini istediklerini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

'Yıllardır ülkemizde yaşanan sıkıntılar hepimizi üzmüştür. Bizler artık bu ülkede ciddi bir sıçrama meydana getirelim, güven ortamını, istikrar ortamını, yatırım ortamını ve üretim ortamını artıralım. Yıllardır yaşanan düşmanlıklar, ölümler, ötekileştirmeler, sahte anlaşmazlıklar son bulsun demeliyiz. Daha demokratik daha özgür daha huzurlu bir Türkiye hedefimiz olmalıdır.'

Vali Celalettin Güvenç de ülkedeki barış ortamının devam ettirilmesi için herkesin çalışması gerektiğini kaydetti.

Yemeğe, kentte bunan TBMM KİT Komisyonu Ceylanpınar Alt Komisyon Heyeti, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Seyit Eyyüpoğlu ve Mehmet Akyürek, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP İl Başkanı Ferhat Karataş, bazı kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Muş merkeze bağlı Suluca köyünde de çözüm sürecinin olumlu sonuçlanması için cuma namazı sonrasında dua edildi.

Köy imamı Musa Özcan, duada, anaların ağlamaması için başlatılan sürecin başarıyla sonuçlanmasını diledi. Köy muhtarı Nusrettin Akpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Sürece herkesin katkıda bulunmasını istiyoruz. Artık analar ağlamasın. Kimse gözyaşı dökmesin. Kimsenin evladının cenazesi gelmesin. Biz bunu istiyoruz ve sürece her türlü desteği vermeye de hazırız' ifadesini kullandı.