2 bin kişi istihdam edilecek: Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasının açılış tarihi belli oldu

Uzakdoğulu teknoloji üreticisi Xiaomi ve partneri Salcomp’un, 2 bin kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Xiaomi’nin Türkiye biriminden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 29 Mart’ta gerçekleştirilecek olan açılış törenine Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ile Salcomp Avrupa Direktörü David Chang'in de katılacağı ifade edildi.