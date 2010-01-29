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Ekonomi

2 bin kişi daha işsiz kalacak

Şimdiye kadar 17 bin işçinin işine son veren Münih merkezli Siemens, Almanya'da 128 bin, dünya genelinde 409 bin kişi çalıştırıyor.

29 Ocak 2010 02:00

T24- Siemens, krizin etkisiyle 2 bin işçiyi daha çıkaracağını açıklaması ülkede şok etkisi yaptı




Şimdiye kadar 17 bin işçinin işine son veren Münih merkezli Siemens, Almanya'da 128 bin, dünya genelinde 409 bin kişi çalıştırıyor.

Siemens, 2 bin çalışanını daha çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Siemens, bu planla 2009 yılı sonuna oranla 2011 yılı sonuna kadar 500 milyon euro tasarruf etmeyi planladığını bildirdi.

Siemens'ten yapılan açıklamada, krizin etkisiyle siparişlerde yüzde 70’lere varan talep düşüşü ile karşılaşıldığı, bu işten çıkarmaların da piyasadaki düşük talep ve sektördeki konsolidasyon nedeniyle alınan yeniden yapılanma önlemlerinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Şirket işçi çıkarma planını İşyeri Temsilciği’ne bildirildi.

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