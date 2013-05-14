2 bin hakim ve savcının yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yaz kararnamesiyle 1923 adli, 148 idari hakim ve savcının görev yerleri değişti. Kararnameyle İstanbul'daki özgürlük hakimleri görevden alındı. Özgürlük hakimlerinin görevden alınmasına gerekçe olarak, İstanbul Emniyeti'ndeki polislerin rahatsızlığı gösterildi. Kararnameyle Eski TİB Başkanı Fethi Şimşek Ankara Başsavcılığı'na, İzmir Başsavcısı Durdu Kavak ise Manisa'ya atandı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesinin, bin 923 adli, 148 idari hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin 2013 yılı adli ve idari yargı ana kararnameleri, Resmi Gazete'de yayımlandı

HSYK Birinci Dairesi'nin yayımladığı kararnameyle, Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş görevden alınarak Antalya'ya atandı. 28 Şubat, 12 Eylül ve Turgut Özal gibi soruşturmaların yürütüldüğü Ankara Adliyesi'nde Başsavcı Fethi Şimşek oldu. Şimşek, kritik bir isim. Şimşek, bir dönem Başbakan Erdoğan'ın atamasıyla, bütün dinlemeleri yapan Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'nın başında yer almıştı.

HSYK kararnamesiyle İstanbul'da da önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çeken atamalarsa Özgürlük Hakimlerini vurdu. Özgürlük hakimleri Yakup Kaya, Süleyman Karaçöl ve Osman Burhaneddin Toprak görevden alındı. 3 hakimin, dinleme ve teknik takip kararlarını reddettikleri için polis şeflerinde "rahatsızlığa" neden olduğu belirtildi.

HSYK, İzmir Başsavcısı Durdu Kavak'ın görev yerini de değiştirdi. Kavak Manisa Başsavcılığı'na getirildi.

Dikkat çekici bir başka atama ise Ergenekon davasında yaşandı. Ergenekon davasında uzun süre mahkeme başkanlığı yapan, hakkındaki inceleme nedeniyle geçici olarak Bolu'ya atanan Köksal Şengün Düzce'de görevlendirildi. Şengün'ün gidişiyle birlikte terfi ettirilen Hasan Hüseyin Özese Ergenekon mahkemesinin başkanlığına geçti.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve diğer MİT yöneticileri hakkında soruşturma yürüten savcı Sadrettin Sarıkaya ise, İstanbul Anadolu hakimi oldu.

Van Savcısı Recep Bakırcı da Samsun Savcılığı'na atandı. Bakırcı, Van'da görülen KCK davasında sanıkların toplu tahliyesini istemesiyle hatırlanıyordu.

Kararnameye göre, görev yeri değişen bazı isimler şöyle:

"İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Recai Akgün Bakırköy Hakimliğine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün Düzce Hakimliğine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kaya Van Cumhuriyet Başsavcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mustafa Tarsuslu Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına, Diyarbakır Hakimi Mustafa Akgül Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına, Van Hakimi Serdar Gürler Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsa Çelik Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi."