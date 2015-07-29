2 bin göçmen Manş Tüneli'ne hücum etti

Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden yaklaşık 2 bini, güvenliği delerek Manş Tüneli'ne girmeye çalıştı. Tünel yetkilileri, Pazartesi gecesi yaşanan olayın, son aylarda yaşanan en ciddi "hücum" olduğunu belirtti. Göçmenler engellenirken, olay sırasında yaşanan arbedede yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Yetkililer 200 güvenlik görevlisinin ve polisin tünele çağırıldığını açıkladı. Göçmenlerin bu girişimi nedeniyle tüneli kullanan tren seferlerinde gecikme yaşandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere'ye giden gemilerin kalktığı liman kenti Calais, Avrupa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenlerin son bekleme noktası. Avrupa'ya yasa dışı yollarla girmiş olan göçmenler, kent merkezi çevresinde kurdukları kamplarda kalıyor ve tırlara saklanarak ya da tünele gizlice girerek İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Sadece bu yaz, sekiz göçmen Manş Tüneli'ni kullanarak İngiltere'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Fransız haber ajansı AFP Temmuz başında yapılan resmi açıklamaya göre kentte, çoğunluğu Etiyoya, Eritre, Suriye, Sudan ve Afganistan'dan olmak üzere, 3 bin göçmenin bulunduğunu bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Salı günü Londra'da İngiliz mevkidaşı ile göçmen sorununu görüştü.

İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, Calais'deki durumla ilgili olarak Fransa ile birlikte çalıştıklarını ve "yaşanan insanlık dramından para kazanmaya çalışan kaçakçılara karşı mücadele ettiklerini" söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, tünelin güvenliğine katkıda bulunmak için 7 milyon sterlin (yaklaşık 30 milyon TL) ek ödenek çıkaracaklarını açıkladı.