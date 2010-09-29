-2 BİN DAMIZLIK DÜVE TİGEM'DE ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), ülkedeki hayvan varlığının kalitesini artırmak için ABD'den ithal ettiği Holstein cinsi 2 bin damızlık düvenin TİGEM'in işletmelerine getirildiği bildirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan temel mal ve hizmetleri üretmek amacıyla oluşturulan TİGEM'in en önemli faaliyet konularından birisinin de damızlık hayvan tedariki olduğu belirtildi. Açıklamada, TİGEM'in söz konusu damızlık hayvan tedarikini öncelikle kendi kaynaklarından karşıladığı, yeterli olmadığı durumlarda ithalat yoluna gittiğine dikkat çekildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca uygulanan hayvancılık destekleri sonucu kuruma yapılan damızlık taleplerinin had safhaya ulaştığı ifade edilen açıklamada, hem bu talepleri karşılayabilmek hem de ülkenin sığırlarının genetik seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla ABD'den hastalıklardan ari kaliteli damızlık düve ithalatı yapıldığı bildirildi. TİGEM tarafından ilk etapta S.Alaca (Holstein) ırkı 4 bin baş düve ithalatının programlandığı, bunlardan 2 bin başın işletmelere getirildiği belirtildi.