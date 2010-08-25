-2 BİN BESİCİYE 180 MİLYON LİRA KREDİ ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, 2 hafta içerisinde 2 bin besiciye 180 milyon lira civarında sıfır faizli hayvancılık kredisi kullandırdıklarını bildirdi. İftar yemeğinde gazetecilerle biraraya gelen Çağlar, verdikleri kredilerin yüzde 89'unun 100 bin liranın altında olduğunu, 1 milyon liranın üzerinde kredi kullandırdıkları çiftçi sayısının sayılabilecek kadar az olduğunu belirtti. İşletme ölçeğinin büyütülmesi için Tarımsal Orta ve Büyük İşletme (TOBİ) şubelerini kurduklarını hatırlatan Çağlar, 3'ü TOBİ şubesi, 6'sı daha küçük ölçekli tarımsal şube olmak üzere 9 şubenin kredi hacminin 750 milyon liraya ulaştığını anlattı. Çağlar, bu şubeler aracılığıyla küçük işletmelerin proje çerçevesinde birleşerek orta ölçekli işletmeler haline gelmesinin teşvik edildiğini söyledi. -''SEKTÖR KARININ 1,5 MİLYAR LİRASI KARŞILIK İPTALLERİNDEN''- Bankaların ilk 6 aylık kar rakamlarının hatırlatılması üzerine Çağlar, bu yılki karların içerisinde toplam sektör karının yaklaşık 1,5 milyar lirasının karşılık iptallerinden geldiğini söyledi. Menkul kıymet ve Hazine bonosu getirilerinin aşağı düşmesi nedeniyle 2010, 2011 yıllarında 2009 yılındaki gibi karlar beklenmediğini ifade eden Çağlar, ''bu sene karların geçen seneye göre beklediğimiz oranda aşağıya düşmemesinin temelinde hızlı, beklentimizin ötesinde toparlanma olması var'' dedi. 2010 başlangıcından bu yana kredi taleplerinde hızlı bir artış gördüklerini belirten Çağlar, gelen taleplerin büyük çoğunluğunun yatırım kredisi olduğunu kaydetti. -''TÜRKİYE'YE CİDDİ BİR NAKİT AKIŞI VAR''- Türkiye'ye ciddi bir nakit akışı gözlendiğini belirten Çağlar, siyasi yapılarda çok dramatik bir değişme olmazsa önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ''ayrışmaya başlayan bir ülke olacağını'' söyledi. -KREDİLER- Çağlar, kullandırdıkları kredilerin 2009 ortalamasının haftada 1 milyar liranın altına düşmediğini, bu yıl 1,2 milyar liraya çıktığını, şu anda da 43,5 milyar liranın üzerinde kredi hacmine ulaştıklarını söyledi. -''SINIRLARI AŞMALIYIZ''- Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, Türk bankacılığının bundan sonraki süreçte mutlaka sınırları aşması gerektiğini vurgulayarak, ''Türk bankaları olarak yurt dışında ortak pazar payları ve bankalar satın alma çabasına girsek çok daha iyi olur'' dedi. Ziraat Bankasının Yunanistan'da ve Balkanlarda banka açması gibi bir konunun söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Çağlar, Başbakanın Yunanistan teması kapsamında kendilerinin de bankacılık alanında görüşmeler yaptıklarını, bir uluslararası danışmanlık şirketinin kendilerine burada satılmak istenen ya da ortak arayışı içinde olan çok banka bulunduğunu ifade ettiğini ve 5-6 bankanın finansallarını getirdiğini kaydetti. Danışmanlık şirketinin sadece Yunanistan'da değil, Balkan coğrafyasında da bu tarz bankalar olduğunu belirttiğini anlatan Çağlar, ''Şu anda ellerindeki portföy anlamında bize ifade ettikleri aşağı yukarı 10 tane görüşmeye açık portföy var'' dedi.