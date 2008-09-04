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Spor

2 bin atlet Apler'de

2 bin atlet Apler'e tırmanıyor. 46 saat sürmesi beklenen tırmanış boyunca atletler 166 km. yol katedecek ve 8900 metre tırmanacaklar. Atletler ayrıca yarış süresince 3 ülkeden geçecek.

04 Eylül 2008 03:00

2 bin atlet Apler'e tırmanıyor. 46 saat sürmesi beklenen tırmanış boyunca atletler 166 km. yol katedecek ve 8900 metre tırmanacaklar. Atletler ayrıca yarış süresince 3 ülkeden geçecek...

Avrupa’nın en zorlu dağ yarışmalarından biri olan Ultra-Trail, bu yıl 51 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile Mont Blanc'ta başladı. Yarışmaya katılan atletlerin 166 km uzaklığı 46 saatte almaları bekleniyor.

Ayrıca atletler bu mesafenin yanı sıra yaklaşık 8900 metre yokuş tırmanmış olacaklar.  Atletler yarış süresince 3 ülkeden (Fransa, İtalya, İsviçre) geçecekler…

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