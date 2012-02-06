-2 bin 697 yıl hapis cezası istendi ROMA (A.A) - 06.02.2012 - İtalya'nın batısındaki Toscana bölgesi açıklarında kayalıklara çarparak yan yatan Costa Concordia gemisinin kaptanı Francseco Schettino için 2 bin 697 yıl hapis istendiği belirtildi. ''Il Messaggero'' gazetesindeki haberde, gemi kaptanının; birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermeden 15 yıl, gemi kazası için 10 yıl, ölen her bir yolcu için 8 yıl, gemiyi insan varken terk etmesi ve neden olduğu diğer etkiler hesaba katıldığında 2 bin 697 yıl hapsi istendiği belirtildi. Haberde, Grosetto Savcılığının her yolcu için hesaplamaları ayrı ayrı yaptığı ve bu sayının Floransa Mahkemesine sunulan 12 sayfalık ön raporda yer aldığı ifade edildi. Bu arada, savcılık makamının kaptanın kaçma riskinin göz önünde bulundurulmasını isteyerek, ev hapsi yerine hapishaneye gönderilmesi talebini yinelediği kaydedildi. Öte yandan, Concordia'nın yakıt tankındaki 2 bin 380 ton mazotun boşaltılması için tüm hazırlıklar tamamlanırken, operasyonun başlaması yine hava muhalefetine takıldı. ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4234 kişiyle 13 Ocak Cuma günü yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden, kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle 21.42'de Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, yan yatmıştı. Gemi halen adanın yakınlarında yarısı batık bir şekilde bulunuyor.