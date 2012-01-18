2 bin 625 öğrenci umreye gidecek

T24 - Diyanetin, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik programına 2 bin 625 kişi kayıt yaptırdı.



Fırat Kozok'un Cumhuriyet'teki haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen “2012 Umre Programı” çerçevesindeki ilk tur umre ziyaretleri için kayıtlar sona erdi. Kamuoyunda tartışma yaratan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik umre programlarına 2 bin 625 öğrenci, veli ve öğretmen kayıt yaptırdı.



Hac mevsiminin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nca belirlenen umre takvimine göre, bu yıl Türkiye’den ilk umre, 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Dün sona eren başvurular sonrasında ilginç rakamlar ortaya çıktı.



Öğretmen, öğrenci ve veliler için toplam 3 bin kişilik kontenjan ayıran Diyanet, bu kontenjanın 2 bin 625’ini doldurdu. Diğer başvurularla birlikte toplam rakam 39 bin 128 oldu.



Yarıyıl tatilini umrede değerlendirmek isteyen öğrenci, öğretmen ve veliler, 24 Ocak’ta Türkiye’den hareket edecekler.



Geçtiğimiz yıl Türkiye’den umre ziyaretini yapmak üzere 410 bin kişi kutsal topraklara gitmişti. Bu yıl, öğrencilere yönelik kampanyanın da etkisiyle rakamın artacağı tahmin ediliyor.



Umreye katılacak çocuk ve velilere bir dizi armağan da verilecek. Bu armağanlardan bazıları şöyle: El çantası, hicaz albümü, umre rehberi, umre duaları, tavaf ve say duaları, kutsal yolculuk umre CD’si, umre not defteri ve kalem, seccade, tesbih, terlik.



