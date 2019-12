2 bin 600 eşcinsel çift aynı gün evlenmek istedi

T24 - ABD'nin New York eyaletinde, eşcinsel evliliği yasallaştıran kanunun yürürlüğe gireceği ilk gün dünyaevine girmek için 2 bin 600'den fazla eşcinsel çift başvuru yapınca, yetkililer bu çiftlerin kura yöntemi ile belirleneceğini açıkladı.





Yetkililer, New York'ta bir gün içinde 764 nikahın kıyılabilmesinin mümkün olduğunu, bu durumda haksızlığa yol açmamak için kura yöntemine başvurulabileceğini ifade etti.





New York'ta eşcinsel evliliğin yasallaşacağı gün olan 24 Temmuz tarihinde nikah kıydırmak isteyen eşcinsel çiftlerin kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, yapılacak çekilişte şansın kendilerine gülmesini beklemeleri gerekecek.





Öte yandan, eşcinsel evliliğin yasallaşmasının ardından turizm işletmeleri New York'un ciddi bir turist potansiyeli kazanacağını düşünüyor. Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesinin ardından şehrin turizm gelirinde 'yüz milyonlarca dolarlık bir artış bekleniyor. Eşcinsel evlilik, mahkemelere de yeni görevler getirecek. Yeni uygulamayla hukukçuların, çocukların velayetleri, nafaka ve mal bölümü gibi konularda çalışmalar yapması gerekecek.





Bu arada, ciddi anlamda bir gelir artışı beklenen düğün sektörü de eşcinsel çiftlerin sıradışı taleplerini karşılamaya hazırlanıyor.