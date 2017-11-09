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2 bin 560 şişe sahte içki ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 560'si şişelenmiş, 120 litresi ise doluma hazır sahte içki ele geçirdi

09 Kasım 2017 16:09

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 560\'si şişelenmiş, 120 litresi ise doluma hazır sahte içki ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı. Polis, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 2 bin 560\'si şişelenmiş, 120 litresi ise, doluma hazır sahte içki, 1500 boş içki şişesi ve çok miktarda cinsel içerikli hap ele geçirildi. Polis, 3 kişiyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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