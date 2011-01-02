-2 BİN 521 TAŞERON İŞÇİ KADROYA ALINDI İZMİR (A.A) - 02.01.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hizmet alımı ihalelerini kazanan belediye iştiraki şirket İZENERJİ AŞ kanalıyla son iki ayda 2 bin 521 işçinin kadroya alındığını bildirdi. Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet alımı ihalelerini kazanan belediye iştiraki şirket İZENERJİ AŞ kanalıyla personel istihdamına giden Büyükşehir Belediyesinin, geçen yılın kasım ve aralık aylarında 2 bin 521 işçiyi kadrosuna aldığını duyurdu. Açıklamasında, taşeronlaşmanın çağ dışı olduğuna inandıklarını ifade eden Kocaoğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye'de taşeronlaşmayla mücadele eden ilk büyükşehir belediyesiyiz. Sendikalar da taşeronlaşma kalkarken, işçilerin şirkete olan maliyetlerini ve işçi ücretlerini gözden uzak tutmamalı. Bizim verdiğimiz destek, ücretten ziyade iş güvencesiyle sosyal hakların, kıdem tazminatının kazanılmasıdır. Bunu hem işçi arkadaşların, hem kamuoyunun böyle algılaması gerekir. Ücret sendikacılığı yapılmazsa taşeronlaşma kalkacak. Hem sendikalar güçlenecek hem de bu kölelik düzeni tüm Türkiye'de kalkacaktır. Bunun öncülüğünü yaptığımıza inanıyoruz.''