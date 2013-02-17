2 bin 500 sürücü kursuna soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel sürücü kurslarına yönelik sıkı denetimlerinin ardından yurt genelindeki 3 bin 298 kurstan yaklaşık 2 bin 500'üne soruşturma açıldı.



Sürücü kurslarına yapılan sıkı denetim sonrası soruşturmalar açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel sürücü kurslarına yönelik sıkı denetimlerinin ardından yurt genelindeki 3 bin 298 kurstan 1410'una direksiyon eğitiminde, 1057'sine ise teorik derslerde kurallara uymadıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük, ''Antalya'da programlarında ders gözüken bazı kurslara akşam saatinde denetime gittim. Bu kurslarda hiç eğitim olmadığı, hiçbir kursiyer bulunmadığı gibi dört sürücü kursundan ikisinin de kapalı olduğunu tespit ettim'' açıklamasını yaptı.