2 bin 500 Avrupalı IŞİD için savaşıyor

Avrupa Birliği'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Irak ve Suriye'de 2 bin 500 Avrupalının IŞİD için savaştığını söyledi.

Kerchove, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, IŞİD'e katılan Avrupalılarla ilgili bilgi verdi.

Tahminlere göre Irak ve Suriye'de IŞİD saflarında 2 bin 500 Avrupalının olduğunu söyleyen Kerchove, bu nedenle çatışma bölgelerinde görev yapan askeri birliklerle daha iyi işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Koordinatör bu sayede Avrupa'daki güvenlik birimlerinin parmak izi gibi bilgilere ulaşabileceğini belirtti.

IŞİD saflarında savaşan ve Avrupa'ya dönen vatandaşların zamanında tespit edilebilmesi için AB içinde biyometrik verilerin değiş-tokuş edilebilmesi gerektiğini ifade eden de Kerchove, "Bu mutlaka şart" dedi.

"IŞİD strateji değiştirdi"

Kerchove, "Irak ve Suriye'de savaşmış olan 5 bin Avrupalı var. Bunlardan bin 500'ü Avrupa'ya döndü ve yaklaşık bin kişi öldü. Geriye kalan Irak ve Suriye'deki 2 bin 500 Avrupalının bazıları çatışmalarda ölecek, bazıları ise ayrılmalarına IŞİD müsamaha etmeyeceği için öldürülecek" dedi.

De Kerchove bazı savaşçıların Somali ya da Yemen gibi diğer çatışma bölgelerine gidebileceğini, Avrupa'ya dönenlerin sayısının fazla olmasını beklemediğini söyledi.

Koordinatör, IŞİD'in bu konuda strateji değiştirdiğini de kaydederek örgütün artık Avrupalıları savaşmak için Suriye ya da Irak'a davet etmediğini, doğrudan bulundukları ülkede saldırı düzenlemelerini istediğini söyledi.

De Kerchove, "Teröristler 11 Eylül gibi karmaşık, detaylı, planlı saldırılar yerine daha küçük, loijistik açıdan daha az külfetli ama mümkün olduğunca daha çok saldırı düzenleme stratejisini güdüyor" dedi.