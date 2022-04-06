2 bin 468 sosyal medya hesabına inceleme

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca “sanal devriye” adı verilen çalışma kapsamında, 2 bin 468 sosyal medya hesabı incelemeye alındı, “yasa dışı faaliyette bulunduğu” gerekçesiyle 387 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Mart tarihlerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 468 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, “yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı” ifade edilen 262 ve “müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı” ileri sürülen 124 internet sitesine erişim engellendi.

Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, Oltalama (Phishing) metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen bir internet sitesi de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişimi engellendi. (AA)