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2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde arkeolojik çalışmalar sürüyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, Altınordu İlçesi'ne bağlı Bayadı Mahallesi'nde 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'ni ziyaret ederek, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof

15 Eylül 2017 14:08

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, Altınordu İlçesi\'ne bağlı Bayadı Mahallesi\'nde 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi\'ni ziyaret ederek, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi aldı.
6\'ncı Mithridates dönemi kalesi olduğu tespit edilen Kurul Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarında, kale giriş kapısı, dinsel ve kültürel alanlarda kullanılan seramik, sikke, ok ucu, tanrı ve tanrıça büstleri, yanmış ahşap kalıntıları, yüzlerce çivi, metalden silahlar ve bıçaklar, hançer uçları, baltalar, kazmalar, çapalar, kale duvarları, keskiler ve dokuma tezgahları ortaya çıktı. 
Ordu Valisi Seddar Yavuz, bölgede yapılan kazı çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Geçen yıl kazı çalışmalarında bulunan Kibele heykelinin Karadeniz\'de bulunan ilk önemli eser olduğunu ve Kurul Kalesi\'ne çok sayıda kişinin ziyarette bulunduğunu vurgulayan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, kazı sırasında benzer heykellere rastlanabileceğini, çıkan her parçanın titizlikle incelenerek Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini söyledi.
Karadeniz\'in ilk arkeolojik kazısının burada yapıldığını hatırlatan Vali Seddar Yavuz, \"Kurul Kalesi\'ni, Ordu\'nun turizmine önemli bir katkı sunacak bir bölge olarak düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha  da artan bir yoğunlukla kazı çalışmalarımıza devam ederek, ilimize bu değeri kazandırmayı planlıyoruz. Emeği geçen başta Süleyman Yücel Şenyurt hocam olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 
Vali Seddar Yavuz, Kurul Kalesi\'nin Ordu’ya gelecek tüm misafirler için önemli bir destinasyon olacağını  da sözlerine ekledi.

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