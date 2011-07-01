-2 BİN 230 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), 254'ü idari yargıda görev yapan 2 bin 230 hakim ve savcıya ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede bazı başsavcılıklara da yeni isimler getirildi. Buna göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler; Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Aydıner, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına, Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Ali Bayram; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuat Arı; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Alkan; Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına, Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Çınar; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak; Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta; Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muzaffer Sayın; Menderes Cumhuriyet Başsavcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Marifet, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hayreddin Akçıl; Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Enis Yavuz Yıldırım; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş; Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan; Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Musa Durmaz; Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Adem Kul; Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hakimi Metin Durgun; Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar; Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın; Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Yiğitbilek; Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Togay; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül; Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Aksakal; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker; Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin; Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli; Van Cumhuriyet Başsavcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Nuri Güler; Kars Cumhuriyet Başsavcılığına, Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köylü; Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı Faruk Büyükkaramuklu; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı Hamza Özey; Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Merzifon Cumhuriyet Savcısı Bayram Bayar; Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına, Terme Cumhuriyet Savcısı Ümit Arslan; Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına ise Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Yaşar atandı. Öte yandan HSYK, daha önce Adalet Başmüfettişliğinden, Kartal Cumhuriyet Savcılığına atanan Abdulkadir Güngören'in atamasını da iptal ederek, Güngören'i Ankara Cumhuriyet Savcılığına naklen atadı.