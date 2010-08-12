2 bin 200 yıllık para

T24 - ABD’li arkeologlar İsrail’de 2 bin 200 yıllık bir madeni para buldu. Para büyük bir sırrı da ortaya çıkardı. O dönemde kardeşler arasında evlilikler gayet sıradan bir olaydı.





İsrail Antika Müdürlüğü başkanı Dr. Donald T. Ariel, ortak düzenlenen kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıl öncesine ait bir altın para bulduklarını açıkladı. Ariel, bulunan altın paranın ülke tarihinde yapılan en büyük beş arkeolojik keşiften biri olduğunu öne sürdü.





Ariel, CNN’e madeni paralar açısından çok büyük bir keşif yapıldığını, paranın çok iyi korunmuş halde olduğunu söyledi. Ayrıca, bulunan paranın İsrail’de bugüne kadar çıkarılan madeni paralar içinde en değerlisi olduğuna dikkat çekti.





Paranın 27.71 gram ağırlığında olduğunu belirten Ariel, bugüne dek bulunan madeni paraların genelde 4.5 gram ağırlığında olduğunu ifade etti.





Altın paranın Mısır’ın İskenderiye kentinde Beşinci Batlamyus tarafından döküldüğünü ve M.Ö 191 tarihine ait olduğunu bildirildi. Yapılan keşifle, İsrail’de Batlamyus dönemine ait ikinci altın para bulunmuş oldu.





KRALİÇE’NİN PORTRESİNİ TAŞIYOR



Paranın bir yüzünde Kraliçe Arsione İkinci Ptolemaios’un portresi, diğer yüzünde ise birbirine benzeşen boynuz benzeri süsleme bulunuyor. Paranın, kullanıldığı gün 100 dirhem gümüşün değerine denk geldiği belirtildi.







Ptolemaios kelimesinin anlamı “erkek kardeşlere özgü sevgi” anlamını taşıyor. Kraliçe Arsione, unvanını ikinci kocası olan İkinci Batlamyus’tan almıştı. Batlamyus aynı zamanda Arsione’nin kardeşiydi. Arsione, ilk olarak Büyük İskender’in generallerinden Trakya kralı Lysimakhos ile 15 yaşında evlenmişti.





Yetkililer, paranın Michigan ve Minnesota Üniversitesi akademisyenlerinin düzenlediği ortak kazı çalışmasında, 26 Haziran tarihinde bulunduğunu açıkladı. Ariel, paranın Hellenistik Döneme ait idare binasındaki depo odasıyla mutfağı birbirinden ayıran duvarın altında gömülü bulunduğunu belirtti.





Ariel, paranın sahibi tarafından gizlice gömülmüş olabileceğini veya paranın sahibinin bir nedenden dolayı parasını oradan çıkaramamış olabileceğini belirtti.





