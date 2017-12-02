2 bin 200 metrede balondan parüşütle atladı

Metin YILDIRIM/AVANOS(Nevşehir), (DHA)- NEVŞEHİR\'in Kapadokya bölgesinde Kayserili yamaç paraşütçüsü 22 yaşındaki Emin Tugay Kekeç, 2 bin 200 metre yükseklikteki balondan paraşütle atladı. Kekeç\'in Kapadokya semalarındaki atlayışı, heyecanla izlendi

Emin Tugay Kekeç, yamaç paraşütüyle kendisini balonun sepetine bağlayarak 2 bin 200 metreye çıktı. Daha sonra balondaki bağlı halatını çözen Kekeç, Kapadokya semalarında uçtu. Balonda bulunan Güney Koreli turistler de atlayışı heyecanla izledi. Balon firmasının müdürü Sevgi Peker, \"Her gün normal uçuşlarımızı yapıyoruz. Bugün de yamaç paraşütçü Emin Tugay Kekeç ile konuşarak, sivil havacılıktan gerekli izinleri de alarak böyle bir etkinlik yaptık. Yamaç paraşütüyle balondan atlamak sanırım çok az oldu. Bunlardan birini gerçekleştirdik\" dedi. Yamaç paraşütçüsü Emin Tugay Kekeç ise, \"Balondan paraşütle atlamak benim için ilk oldu. Çok heyecanlıydı\" dedi.

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