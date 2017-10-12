2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - POLİS Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, yakında yapılacak sınavla 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacağını duyurdu. Prof. Dr. Çolak, 15 Temmuz\'dan sonra emniyet teşkilatında 22 binin üzerinde ihraç gerçekleştiğini, 12 bin civarında personelin de açığa alındığını açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi\'nin (GÖÇMER) ikincisini düzenlediği Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, Antalya\'da yapıldı. Koferansın açılışında konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında emniyet teşkilatında gerçekleştirilen ihraç ve açığa alınan personel sayılarını açıkladı. Prof. Dr. Çolak, bu süreçte Polis Akademisi\'nin yetiştirdiği komiser yardımcısı ve polis memuru sayısı hakkında da bilgi verdi.

FETÖ İHRAÇLARI SONRASI 7 BİN 300 KOMİSER YARDIMCISI 38 BİN POLİS ALINDI

Son üç yılda yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz Çolak, “15 Temmuz\'da tüm ülkeyi işgale kalkan FETÖ terör örgütünün öncelikle bizi işgale kalkıştığını, 17/25 Aralık\'tan sonra farketmiştik. Biz göreve geldikten sonra bu çeteyi akademiden tamamen temizledik ve yoğun bir şekilde emniyet teşkilatımızın ihtiyacı olan genç polis memuru ve amirleri yetiştirmeye başladık. Bu sürede 7 bin 300\'den fazla komiser yardımcısı, 38 binin üzerinde polis memuru yetiştirip teşkilata kattık. Şu anda da 38 okulumuz ve Ankara\'da bulunan Polis Amirleri Eğitim Merkezimizle toplam 23 bin öğrencimiz eğitim almaktadır. Bunlardan 1000\'i komiser yardımcısı adayı, 22 bini polis memuru adayı\" diye konuştu.

2 BİN 200 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK

Yakında komiser yardımcılığı adaylığı için açılacak sınav ilanının duyurulacağını kaydeden Prof. Dr. Çolak, “Sınavda iki hafta içinde 2 bin 200 komiser yardımcısı adayını da eğitime başlatmış olacağız. Böylece öğrenci sayımız 25 bini aşacak. Bu rakamlar büyük ve malumunuz 15 Temmuz\'dan sonra FETÖ çetesinden bir arınma sürecine girildi. Bu arınma sürecinde 22 binin üzerinde ihraç gerçekleşti. Şu an da 12 bin civarında da açıkta personel var. Dolayısıyla bizim yürüttüğümüz faaliyetler doğrultusunda emniyet teşkilatında bu arınma sürecinde herhangi bir zafiyet yaşanmamıştır, hatta daha da güçlenerek çıkmaktadır. Arınma sürecinde akademik kadromuzu da baştan aşağı yeniledik\" dedi.



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