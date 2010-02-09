T24 LogoT24 Logo
Dünya

2. Barosso Komisyonu'na güven oyu

Jose Manuel Barroso'nun 27 üye ülkenin önerdiği isimlerden oluşan kabinesi, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı.

09 Şubat 2010 02:00

T24 - İkinci kez AB Komisyonu başkanlığına atanan Jose Manuel Barroso'nun 27 üye ülkenin önerdiği isimlerden oluşan kabinesi, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı.



Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'ndaki güvenoylamasında ikinci Barroso Komisyonu'na 137 "hayır" ve 72 çekimsere karşı 488 "evet" oyu çıktı.

5 yıl görevde kalacak AB Komisyonu'nun üye sayısı, yeni AB Anayasası Lizbon Anlaşması uyarınca 2014 ylından itibaren üçte bir oranında düşürülebilecek. Bu durumda bazı küçük üyeler AB Komisyonu'nda dönüşümlü olarak temsil edilebilecek.

Yılda yaklaşık 130 milyar Euro'luk AB ortak bütçesini yöneten AB Komisyonu, AB yasa taslaklarını hazırlayarak üye ülkelerin ve AP'nin onayına sunuyor. AB müktesebatını korumakla da görevlendirilen komisyon, ihlallerde bulunan üye ülkelere karşı yaptırım ve yargı seçeneklerini kullanabiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24