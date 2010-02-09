2. Barosso Komisyonu'na güven oyu

T24 -

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'ndaki güvenoylamasında ikinci Barroso Komisyonu'na 137 "hayır" ve 72 çekimsere karşı 488 "evet" oyu çıktı.5 yıl görevde kalacak AB Komisyonu'nun üye sayısı, yeni AB Anayasası Lizbon Anlaşması uyarınca 2014 ylından itibaren üçte bir oranında düşürülebilecek. Bu durumda bazı küçük üyeler AB Komisyonu'nda dönüşümlü olarak temsil edilebilecek.Yılda yaklaşık 130 milyar Euro'luk AB ortak bütçesini yöneten AB Komisyonu, AB yasa taslaklarını hazırlayarak üye ülkelerin ve AP'nin onayına sunuyor. AB müktesebatını korumakla da görevlendirilen komisyon, ihlallerde bulunan üye ülkelere karşı yaptırım ve yargı seçeneklerini kullanabiliyor.