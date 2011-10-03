2. Balyoz davasında Tümg. Karataş suçlamaları reddetti

T24- Balyoz soruşturması kapsamında açılan ve Orgeneral Bilgin Balanlı ile Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 28 sanıklı davanın ikinci duruşmasına başlandı. Reddihakim taleplerinin 26 Ağustos'ta reddedilmesinin ardından davanın ikinci duruşmasının bugün yapılmasına karar verilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan iki sanıktan Tümgeneral Beyazıt Karataş duruşma öncesinde, davayı Silivri'de yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek teslim oldu.





İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Balyoz davasının ikinci duruşmasına Orgenaral Bilgin Balanlı, Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar Cumhur Eryüksel, Doğan Uysal, Emin Hakan Özbek, Tülay Delibaş ve Ali Cengiz Şirin katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer sanık Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul ise duruşmaya katılmadı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın da Merkez Komutanlığı görevlileri nezaretinde gelerek mahkemeye teslim olduğu ve duruşma başladığı sırada tutuksuz sanık bölümünde oturduğu görüldü.



Duruşmada yoklamanın ardından Mahkeme Başkanı Ömer Diken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Karataş'ın, heyete uzak yerde bulunan tutuksuz sanık bölümü yerine daha yakında bulunan müdafi avukat bölümüne geçmesini söyledi.



Başkan Diken, davanın ilk duruşmasında heyete yönelik reddihakim talepleri nedeni ile zorunlu işlemlerin yapılması için duruşmaya ara verildiğini hatırlattı. Diken, mahkemenin ikinci heyetinin oluşturulmamış olması nedeni ile reddihakım talebinin, değerlendirilmesi için İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini, ancak bu sırada bir üye hakimin atanması ile İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2. heyetinin oluşturulduğunu, bunun üzerine talebin 11. Ağır Ceza Mahkemesi yerine kendi mahkemelerinde 2. heyet tarafından değerlendirildiği bilgisini verdi. 26 Ağustos 2011 tarihinde incelenen taleple ilgili olarak red kararı verildiğini belirten Diken, bu karara sanıklar ile avukatlarının itiraz hakkı bulunduğu bilgisini verdi. Diken, bu konuda yapılabilecek itirazların, duruşmanın devamını etkilemeyeceğini kaydetti.



Ayrıca sanıkların tutukluluk incelemesinin kendi heyetlerince yapıldığını aktaran Başkan Diken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdiklerini, sanık avukatlarının yaptığı itirazın da İstanbul 11. Ağır Cezsa Mahkemesi tarafından reddedildiği bilgisini verdi.





Tümgeneral Karataş suçlamaları reddetti





Mahkeme Başkanı Ömer Diken, hakkındaki yakalama kararı konusunda sanık Karataş'a, bir diyeceği olup olmadığını sordu. Sanık Karataş, avukatı aracılığıyla mahkeme heyetine iki dosya halinde dilekçe sunduğunu ifade etti. Sanık Karataş, 2003 yılı Kasım ayında Tümgeneral Nedim Güngör Kurubaş'a 'devirteslim.doc' isimli dijital veriyi teslim etmekle suçlandığını hatırlattı. Karataş, 25 Ağustos 2003 tarihinde Türkiye Washington Silahlı Kuvvetler Ateşesi'ne teslim olduğunu ve 4 Eylül 2005 tarihinde ise Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Kurubaş'ın da 15 Eylül'de Washington'da aynı göreve kendisi yerine atandığını belirten Karataş, sanık Kurubaş ile 4 yıl boyunca görüşmediklerini ve iddia edilen dijital verinin suç tarihinde Kurubaş'a vermesinin mümkün olmadığını ileri sürdü. Sanık Karataş, suç tarihinde Amerika'da olduğuna dair, görev yerinde çektirdiği fotoğraflar, Amerika'ya giriş-çıkış yaptığı tarihlerin belirtildiği pasaportu, görev yaptığı yerde Pentagon'a giriş belgesinin de aralarında bulunduğu kimliklerini ise mahkemeye delil olarak sundu.





İddianamede Oraj Harekat Planı'nda tali bölge komutan yardımcısı olarak Sıkıyönetim'de görev verilecekler arasında adının bulunduğunu belirten Karataş, belgelerin teknik olarak hatalı olduğunu iddia ederek böyle bir görevde yer almasının, konumu itibariyle mümkün olmadığını öne sürdü. Sanık Karataş, soruşturma başlatılmadan önce kızına ait facebook'a 'Şikayet et' koniu başlığı ile bir mesaj geldiği bilgisini verdi. Karataş, mesajın içerisinde ise "Sizi rahatsız etmek istemem ama babanızı karalamak istiyorlar. Kendisi başarılı bir subay. Altta, bazı fotoğrafların yer aldığı bir link var." yazdığını söyledi. Karataş, "Bu mesajın aynısı Tümgeneral Kubilay Baloğlu'na da gönderilmiş. Linke tıkladığınızda açılmıyor ve bilgisayarınız kilitleniyor. Sonuçta açmayı başardık. Bir general ve yanında da bir balyoz karikatürü bulunuyordu linkte. Daha soruşturma açılmadan böyle bir mesajın gelmiş olması da düşündürücüdür." diye konuştu.





12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra sıkıyönetim hakimliği de yapan avukat Ali Fahir Kayacan ile sanık Karataş'ın açıklamalarının ardından TRT spikerlerinden Ömer Faruk Zora tarafından iddianamenin okunmasına başlandı.

