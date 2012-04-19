2-B yasalaştı, satış bedeli yüzde 70'e çıktı

2-B yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Tasarıya verilen değişiklik önergesiyle komisyonda yüzde 50'ye düşürülen rayiç bedel yeniden yüzde 70'e yükseltildi.

TBMM Genel Kurulu, 2-B olarak bilinen Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı'nı görüştü. Tasarı, görüşmelerin ardından, kabul edilerek yasalaştı. Arazilerin satış bedeline ilişkin madde üzerinde, AK Parti değişiklik önergesi verdi. Kabul edilen önergeyle, hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'sinden 70'ine çıkarıldı. Satış bedelini peşin olarak ödeyen hak sahiplerine yüzde 20, yarısını peşin ödeyen hak sahiplerine ise yüzde 10 indirim yapılacak.

Vakıflara pay

Yasada yapılan bir başka değişiklikle de, 2-B satışından elde edilecek gelirin yüzde 3’ünü geçmemek koşuluyla Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek bir miktar Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarılması sağlandı. Konya ve Adana’da TİGEM arazilerini kullananlara, geçmişe dönük kullanım bedelini ödemek koşuluyla bu arazilere sahip olma olanağı getirilirken, Denizli Beyağaç ve Kale ilçelerine bağlı beş köyde, Osmanlı hanedan mensubu arazisi diye geçmişte yanlışlıkla Hazine’ye devredilen arazilerin hak sahibi köylülere satışının da yolu açıldı. 2-B’lerin satış bedelinin yükseltilmesine sert tepki veren muhalefet ise, “Bu bedelleri orman köylüsü ödeyemez, 2-B’den kan çıkar” dedi ve orman köylüsüne karşılıksız verilmesini önerdi.

Bizde 2-B arazisi yok

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefetin eleştirileri üzerine “Başbakanın, benim ya da yakınlarımın 2-B arazisi yok” dedi. Eroğlu “Ormanların tapusu olsaydı 2-B meselesi olmayacaktı. 2014 sonuna kadar ormanların tamamının tapusunun alınması talimatını verdim” dedi. 2-B kapsamında satılacak arazinin 316.8 bin hektar olduğu, Hükümetin satıştan en az 20 milyar lira gelir beklediği bu arazilerin boyutu da Singapur’un 4.5, Malta’nın ise 10 katı büyüklüğünde.