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'2-B arazilerinin satışını düzenleyen yasanın görüşmeleri tamamlandı

Bakan Yılmaz, 2-B arazisi olarak toplam 282 bin hektarlık alan tespit edildiğini söyledi

30 Ocak 2013 10:41

TBMM Genel Kurulu'nda, 2-B arazilerinin satışına yeni düzenleme getiren yasa teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin teklifle ilgili sorularını yanıtlarken, 2-B arazisi olarak toplam 282 bin hektarlık alan tespit edildiğini, bu alanla ilgili 665 bin hak sahipliğinin söz konusu olduğunu bildirdi.

Yılmaz, ''588 bin taşınmaz söz konusu. 400 metrekare altı alan ise 115 bin taşınmaz olduğunu görüyoruz. 2-B ile tapu verilmesi, mülkiyet belirsizliğinin giderilmesi servet değerinde artış getiriyor. Bunun getireceği fayda da dikkate alınmalı. Bu malvarlığına sahip olanlar belirli finansman imkanını da kullanabilir. Büyük servete sahip olduğu için birtakım muafiyetler ve ayrıcalık getirilmesi, sosyal adalet açısından değerlendirilmeli'' diye konuştu.

Yılmaz, 430 milyon lira başvuru bedelinin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, İstanbul ve Antalya gibi şehir merkezlerinin düzenlemeden daha ağırlıklı olarak yararlandığını kaydetti.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçildi.

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