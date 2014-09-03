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2 aylık karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Aydın'da film yapımcısı Sema Tanrıverdi Diren, 2 aylık eşi tarafından 8 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı

03 Eylül 2014 22:49

Aydın’ın Didim İlçesi’nde, 2 aylık eşi, 76 yaşındaki Fahrettin Diren, tarafından, vücudunun 8 yerinden bıçaklanan film yapımcısı, 52 yaşındaki Sema Tanrıverdi Diren, ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, film yapımcısı Sema Tanrıverdi Diren, 2 ay önce ikinci evliliğini yaptığı eşi, Fahrettin Diren ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Fahrettin Diren, eşini boynunun altı, göğüs ve sırtından toplam 8 bıçak darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde, can havliyle evden çıkan genç kadın bahçe kapısını önünde yere yığıldı.

Komşuları ve çevredekiler ilk müdahaleyi yapıp, durumu polise ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi. Ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Diren, buradaki ilk müdahale ardından durumu ağır olduğu için Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diren’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayın ardından sık tartıştıkları belirtilen 2 aylık eşini yaralayan Fahrettin Diren’i gözaltına alırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Didim Kibele Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, olayın takipçisi olacaklarını belirtip, eşinin bıçaklayan Fahrettin Diren’in tutuklanması gerektiğini belirtti.

 

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