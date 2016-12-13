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2 aylık evli polis Tugay Can Kızılırmak hastanede hayatını kaybetti

İki ay önce evlendiği eşi Dilek Kızılırmak’la beş gün sonra tayini çıktığı Ankara’ya gidecekti

13 Aralık 2016 14:20

Beşiktaş’taki saldırıdan ağır yaralanan iki yıllık polis memuru Tugay Can Kızılırmak (26) dün hastanede şehit oldu. Kızılırmak, tayini çıktığı için eşyalarını toplamış, iki ay önce evlendiği eşi Dilek Kızılırmak’la beş gün sonra Ankara’ya gidecekti.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bulunan polis memuru Tugay Can Kızılırmak dün hayatını kaybetti.

Beşiktaş’taki terör saldırısında ağır yaralanan polislerden biri olan Kızılırmak’tan gelen acı haber, hastanede bekleyen yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Şehit polisin acılı yıkınları terörü lanetledi. Şehidin amcası 26 yaşındaki Tugay Can Kızılırmak’ın 2 ay önce evlendiğini söyledi.

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