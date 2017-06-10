2 aylık bebeklerini açık artırma ile sattılar!

Çin'de yaşayan ve geçim sıkıntısı yaşadıkları için bebeğe bakamayacaklarını söyleyen çift, en yüksek fiyatı teklif edene bebeği vereceklerini duyurdu.

Posta'da yer alan habere göre, yapılan açık artırma sonrası talihsiz bebek 19 bin yuan (yaklaşık 98 bin Türk Lirası) karşılığında satıldı.

Jiangxi Broadcasting Station'ın haberine göre Çin'in Ganzhou kentinde yaşanan skandal sonrası polis çiftin peşine düştü.

Yapılan çalışmalar sonrası yakalanan babanın soyadı Zou olarak açıklanırken, kız arkadaşı ve bebeğin annesi olan kadının kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Adamın verdiği ilk ifadede bebeği aynı kentte yaşayan bir aileye sattıkları, ellerine geçen para ile yemek, iki cep telefonu ve yeni kıyafetler aldıkları öğrenildi.

Vicdansız adamın tutuklandığı bildirilirken, kadının alacağı ceza hakkında detay verilmedi.