2 aygırın çiftleşmesinden 1 milyon 700 bin lira

Yavruları büyük başarılar elde eden Lion Heart ve Victory Gallop, 17 bin liraya çiftleştirilecek ve en az 100 aşım yapacak.

Bu yıl yavrularının yarış pistlerinde büyük başarılar elde ettiği Türkiye Jokey Kulübü’nün gözde aygırları Lion Heart ve Victory Gallop’un aşım ücretleri dudak uçuklattı...

TJK’nin İzmit’te hizmet verecek 9 aygırı içinde en yüksek aşım fiyatına sahip olan iki isim 17 bin liraya çiftleşecek.

Yavrularının kazanç sıralamasında ilk sıraya yükselmesiyle aşım fiyatları tavan yapan iki aygırın en az 100 aşım yapması bekleniyor...

Bu da aygırlardan birinin yaklaşık 1 milyon 700 bin lira gelir elde etmesi anlamına geliyor.