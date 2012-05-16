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2 aydır tedavi olamayan 5 yaşındaki Melisa çadırda yaşıyor

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, 4 yıl önce annesiyle babası kazada ölen, kemik erimesi hastası 5 yaşındaki Melisa Yıldız, ağabeyi ve halası ile birlikte çadırda yaşam mücadelesi veriyor

16 Mayıs 2012 18:38

 

Fethiye’nin Karamersin Köyü’ndeki ormanlık alanda kurulu çadırda yaşayan Melisa Yıldız, anne ve babasını fındık işçisi olarak çalıştıkları Giresun ’daki trafik kazasında kaybetti. 3 kardeşin en küçüğü Melisa’ya ağabeyi 24 yaşındaki Rıdvan Yıldız, sahip çıktı. DHA muhabiri Ergün Tos'un haberine göre küçük kız, 3 ay önce Kastamonu’nun Araç İlçesi Yeşilova Köyü’nde rahatsızlandı. Vücudunda benekler oluşan ve çok hızlı kilo kaybeden Melisa, ağabeyi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradan daha donanımlı bir hastaneye sevk edilen Melisa’ya Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde, osteoporoz (kemik erimesi) teşhisi konuldu. 
 
 

3 ayda 9 kilo verdi 

 
 
Doktorların ’mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor’ dediği Melisa, üç ay içinde 24 kilodan 15 kiloya kadar düştü. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle hastaneye yatırılamadı. Ağabey Rıdvan Yıldız, kardeşiyle birlikte kısa bir süre önce Fethiye’de mevsimlik işçi olarak çalışan halası Leyla Yıldız’ın yanına sığındı. 
 
 

Melisa, 2 aydır tedavi olamıyor 

 
 
Bölgede kurulu 14 çadırdan birinde yaşayan Yıldız ailesi, geçim sıkıntısı çekerken, Melisa’yı tedavi ettirecek para bulamadı. Gözlerinin önünde kardeşinin eriyip gitmesine razı olmayan Rıdvan Yıldız, tedavi masraflarını karşılamak için iş aramaya başladı. Ancak epilepsi hastası olan Yıldız, kriz tutup bayılınca girdiği tüm işlerden çıkarıldı. Yeşil Kart’tan yararlanan Melisa Yıldız’ın her ay olması gereken iğne ve diğer ilaçlarını ise düzenli olarak kullanması gerekiyor. Melisa’nın kullandığı ilaçlar, birinci dereceden kan hastalıkları için kullanılıyor. Ancak ilaçlar kemik erimesi için kullanıldığında, uyum farkı alınıyor. Bunun içinde Rıdvan Yıldız, her ay 750 lira fark yatırıyor. Rıdvan Yıldız çalışamadığı ve bu farkı ödeyemediği için Melisa 2 aydır ilaçlarını kullanamıyor. 
 
 

'Yiyecek yemeğimiz dahi yok' 

 
 
Anne ve babasının yokluğunda kardeşlerine sahip çıkmaya çalıştığını ancak çaresiz kaldığını anlatan Rıdvan Yıldız, bazı günler yiyecek yemek dahi bulamadıklarını söyledi. Melisa’nın her ay olması gereken iğneleri 2 aydır yaptırmadıklarını belirten Yıldız, "Sara hastasıyım. Kardeşimi tedavi ettirmek için girdiğim tüm işlerden bayılınca çıkarıldım. Şimdi sebze halinde hamallık yapıyorum. Ancak oradan kazandığım ancak yemek masraflarını karşılıyor. Kardeşime kemik erimesi teşhisi konulduktan sonra kısa bir süre tedavi gördü. Tedavinin ardından sağlığı düzelmeye başladı. Ancak yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle tedavi yarım kaldı. 2 aydır bu çadırda yaşıyoruz ve ilaçlarını alamıyoruz" diye konuştu. 
 
 

'Ortam çocuk için elverişli değil' 

 
 
Melisa Yıldız’ın halası Leyla Yıldız ise geçimlerini sağlamak için çadırlarda yaşadıklarını belirterek, bu şartlarda Melisa’yı tedavi ettirmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Kardeşini kaybettikten sonra çocuklarına sahip çıkmaya çalıştığını anlatan Yıldız, şartların hasta bir çocuk için çok elverişsiz olduğunu kaydetti. Her şeyden habersiz olan Melisa ise çadır kentte arkadaşlarıyla oyun oynayarak günlerini geçiriyor. 

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