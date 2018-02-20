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2 aydır kayıp olan çocuk bulundu

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Öznur Türkoğlu, 2 ay sonra İzmit'te bulundu

20 Şubat 2018 00:11

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Öznur Türkoğlu, 2 ay sonra İzmit\'te bulundu.
Karamürsel\'de yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan Akdeniz anemisi hastası Öznur Türkoğlu tüm aramalara rağmen bulunamadı. Öznur Türkoğlu\'nun, Gebze\'de yaşayan ailesi kızlarının bulunabilmesi her yere ilanlar yapıştırdı. Bugün akşam saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolu\'nda bulunan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde bulunan Öznur Türkoğlu, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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