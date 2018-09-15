2 aydır Ermenistan'da tutuklu bulunan Umut Ali Özmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girdi

Kars'ın Akyaka ilçesinde, yaklaşık iki ay önce hayvan otlatırken Ermenistan sınırını geçip burada tutuklanan lise öğrencisi 16 yaşındaki Umut Ali Özmen için diplomatik çabalar sonuç vermeye başladı. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığı için iade talebi Gürcistan üzerinden yürütülürken Özmen için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da devreye girdi. Kars Valisi Rahmi Doğan, İnterpol'le görüşüldüğünü, Umut Ali Özmen'in büyük ihtimalle pazartesi ülkeye getirilebileceğini söyledi.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenim gören oğulları Umut Ali Özmen , 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen 'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. 25 Temmuz'da Doğukapı Sınır Kapısı’nda Türk ve Ermeni yetkililer, Umut Ali’nin durumunu konuşmak üzere buluştu. Ermeni yetkililer, Özmen'in mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Umut Ali Özmen 'in iadesiyle ilgili bir gelişme sağlanamayınca Akyaka Kaymakamlığı, lise öğrencisi Özmen’in iade işlemlerinin başlatılması için 31 Temmuz'da valiliğe yazı yazdı. Kars Valiliği 7 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı da 16 Ağustos'ta Dışişleri Bakanlığı'na durumu iletti. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığı için evrak Gürcistan'daki Tiflis Büyükelçiliği'ne ulaştırıldı. Ayrıca Interpol üzerinden kayıp başvurusu yapıldı. Umut Ali Özmen ise başkent Erivan yakınlarındaki kadın ıslahevinde bir hücreye kondu. İddiaya göre Türkiye'den Özmen’in kimliğini gösteren evrak mahkemeye ulaşmadığı için Umut Ali tahliye edilmiyor.

Ermeni interpolü ile 2 kez temas kuruldu

Türk Interpolü, Özmen’in durumuna ilişkin Ermeni Interpolü ile iki kez temas kurdu. 12 Eylül'de gerçekleştirilen ikinci görüşmede Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kars Valiliği'ne gönderilen ve Dışişleri Bakanlığı’na iletilen yazıda, " Ermenistan Interpol birimine, hakkında herhangi bir arama kaydı bulunmayan şahsın bir an önce serbest bırakılması için yetkili makamlar ile ivedi olarak irtibata geçilmesi ve neticenin tarafımıza bildirilmesi talep edilmiştir" denildi.

Oğluyla telefonda konuştu​

Oğlunun tutuklandığı günden itibaren gözüne uyku girmediğini belirten baba Mustafa Özmen, Umut Ali'nin serbest bırakılması için yetkililerden yardım istedi. Umut Ali Özmen, cep telefonu ile görüştüğü babasına, önümüzdeki günlerde bir mahkeme olacağını, ondan sonra serbest bırakılmayı beklediğini söyledi. Tutuklandığı ilk günlerde dayak yediğini, fakat şimdi işkence görmediğini anlatan Umut Ali Özmen, kendisini dövenler hakkında da işlem yapılacağını öğrendiğini babasına iletti.

Vali Doğan: Pazartesi günü döneceği yönünde kanaatim var

Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Kars Valisi Rahmi Doğan ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Umut Ali Özmen ile ilgili olarak ilk günden beri haberdar olduklarını ve konunun titizlikle üzerinde durduklarını vurguladı. "Büyük ihtimalle önümüzdeki Pazartesi günü çocuğumuzun ülkeye döneceği yönünde bir kanaatim var" diyen Doğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu görüşmeler devam ediyor. Tabi Ermenistan tarafından birtakım iddiaları var, bu iddiaların da ilgili Türk makamlarına gerekli yazışmaları bilgilendirmeleri yaptık. Umut ediyorum ki çocuğumuz kısa süre içerisinde Türkiye’ye döner. Tabii burada bir izinsiz geçiş var. Neticede çocuk 18 yaşından küçük birisi. Normalde biz bu tür görüşmelerde bu geçişleri 2 makam, iki ülke yetkilileri görüşerek halledebiliyordu. Ancak burada Ermenistan tarafı bu sefer bu konunun diplomatik yoldan çözümü ile ilgili bir talepte bulununca mecburen konu hem Dışişleri hem de İçişleri Bakanımız marifetiyle takip edilmektedir."

Umut Ali Özmen'in yaşadıklarının basında yer almasının adından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Özmen'in iadesi için devreye girdi.