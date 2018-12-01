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2 ayda 23 ev ve işyerine giren hırsızlar yakalandı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta son 2 ayda 23 ev ve iş yerinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişilik şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı

01 Aralık 2018 14:22

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta son 2 ayda 23 ev ve iş yerinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişilik şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son 2 ayda 23 ayrı ev ve iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin  E.Ç.(34), B.D.(27) ve Ş.K.(39) olduğu tespit edildi. Ekipler, dün sabah saatlerinde E.Ç. ve B.D.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda çalınan eşyaların saklandığı ve satıldığı 9 ayrı adreste piyasa değeri 100 bin TL\'yi bulan eşyalar ele geçirildi. Çalıntı eşyalar sahiplerine iade edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. B.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari Ş.K.’nın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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