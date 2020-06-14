2 ay önce cezaevinde çıkan zanlı 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda, 85 yaşındaki kadına da cinsel saldırıda bulundu

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 7 yıldır Ağrı’da cezaevinde olan ve 2 ay önce tahliye edilen İsmail Tekin, 15 yaşındaki S.K.'ya cinsel istismar, 85 yaşındaki N.D.'ye cinsel saldırıda bulundu.

Hakkâri’ye gelen Tekin, 5 gün önce bisküvi ve kolayla kandırdığı çocuğa S.K.’ya (15) cinsel istismarda bulundu. Bu olaydan 2 saat sonra da alışveriş yapan N.D. (85) adlı kadının yanına yaklaşarak yardım dağıtıldığını, kendisinin aldığını, isterse bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

Tekin, yaşlı kadınla birlikte cadde üzerindeki 5 katlı binaya girdi. Tekin, en üst kata çıktığı kadına cinsel tacizde bulundu. N.D.’nin bağırarak tepki göstermesi üzerine Tekin, kadını merdivenlerden itip kaçtı. Merdivenlerden düşen kadının ayağı kırıldı. N.D., hastaneye kaldırılırken, Ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çevredeki tüm MOBESE kameraları tek tek incelenip 3 gün iz sürüldü. Zanlı, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Tekin, çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu. (DHA)