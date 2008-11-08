2 avans 5'te biter!



Turkcell Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında, Beşiktaş kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe oturdu.



Turkcell Süper Lig'de 10. hafta maçında İnönü Stadı'nda Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u 5-2 yendi.



Maça Beşiktaş çok hızlı başladı ve ilk dakikalarda önemli pozisyonlardan yararlanamadı.



Deplasman takımı Kocaelispor ise kontrataklarla Taner Gülleri ve Serdar Topraktepe ile gol aradı.



Kocaelispor 15. dakikada Taner Gülleri ve hemen bir dakika sonra Taner Gülleri'nin ortasında Semavi Özgür'ün kafa vuruşuyla bir anda skoru 2-0'a getirdi.



Kısa süreli bir şok yaşayan siyah-beyazlılar, Kocaelispor kalesine yüklenmeye başladı.



Beşiktaş aradığı golü 29. dakikada Nobre'nin kafa vuruşuyla buldu.



İlk yarının sonlarına doğru 43. dakikada Holosko ile Beşiktaş skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 beraberlikle sona erdi.



İkinci yarıya Beşiktaş maça başladığı gibi çok hızlı başladı.



67. dakikada Delgado'nun ceza sahası dışından attığı müthiş golle maçta ilk kez öne geçen Beşiktaş, 71. dakikada da Nobre'nin yine ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkarttı.



Deplasman takımı Kocaelispor ise özellikle 4-2'den sonra rakip kalede çok ciddi pozisyon bulmakta oldukça zorlandı.



Uzatma dakikalarında sonradan oyuna giren Bobo'nun attığı golle Beşiktaş skoru 5-2'ye getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş maçtan 5-2 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 21'e çıkartırken, Kocaelispor ise 2 puanda kalmış oldu.





BEŞİKTAŞ: 5 - KOCAELİSPOR: 2

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Tarık Ongun xxx, Kemal Yılmaz xxx

Beşiktaş: Rüştü xx, İbrahim Toraman xx, Zapotocny xx, Sivok xxx, İbrahim Üzülmez xx, Ekrem Dağ xx, Cisse xx (Dk. 55 Gökhan Zan xx), Delgado xxx, Tello xxx (Dk. 80 Serdar Özkan x), Holosko xx (Dk. 78 Bobo xx), Nobre xxxx

Kocaelispor: Serdar Kulbilge xx, Musa Büyük xx, Tolga Seyhan xx, Ufuk Çam xx, Volkan Bekiroğlu xx, Hamza x (Dk. 79 Bülent Bölükbaşı x), Semavi xx, Kemal Aslan x, Murat Hacıoğlu x, Serdar Topraktepe x (Dk. 78 Serhat Akın x), Taner Gülleri xx (Dk. 87 Ahmet Dursun x)

Goller: Dk. 15 Taner Gülleri, Dk. 16 Semavi (Kocaelispor), Dk. 30 ve 72 Nobre, Dk. 43 Holosko, Dk. 67 Delgado, Dk. 90 Bobo (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 9 Kemal Aslan, Dk. 40 Hamza, Dk. 90 Volkan Bekiroğlu (Kocaelispor), Dk. 73 Sivok (Beşiktaş)







MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Tello'nun soldan ortasında, altıpasın sol çaprazında topla buluşan İbrahim Toraman vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



11. dakikada Holosko'nun pasında ceza alanında topla buluşan Cisse, topuğuyla meşin yuvarlağı arkasındaki Nobre'ye bırakmak istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Fransız futbolcunun vuruşunda, kaleci iki hamlemde meşin yuvarlağı kontrol etti.



15. dakikada Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrası Kocaelispor 1-0 öne geçti. Zapotocny'nin pasında topla çıkmaya çalışan Cisse, meşin yuvarlağı Hamza'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Taner Gülleri, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



16. dakikada Taner Gülleri'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde topla bomboş pozisyonda buluşan Semavi, kaleci Rüştü'nün müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2



18. dakikada Nobre'nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Delgado'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



30. dakikada Delgado'nun soldan kullandığı serbest atışta, altıpasta topla buluşan Nobre'nin kafayla dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Beşiktaş farkı 1'e indirdi: 1-2



43. dakikada Beşiktaş, Nobre'nin taktiği nedeniyle beraberlik golünü buldu. Kocaelispor yarı alanından gelen topun gelişine Tello vururken, ofsaytta bulunan Nobre'den dolayı konuk ekip defans oyuncuları bir anda durdu. Bunu iyi kullanan ve geriden çıkarak gelen Holosko, ceza alanına girerken kaleci Serdar'ın bacaklarının arasından topu filelere gönderdi ve 2-2 beraberliği sağladı.



İlk yarı 2-2 sona erdi.



İKİNCİ YARI

50. dakikada Volkan Bekiroğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında, altıpas içerisinde İbrahim Toraman ile birlikte yükselen Ufuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



59. dakikada Tello'nun uzak mesafeden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.



64. dakikada Delgado'nun pasında topla buluşan Ekrem Dağ, meşin yuvarlağı bekletmeden sağ çaprazdan ceza alanına giren Nobre'ye bıraktı. Hızlı giden topu açısı daralmadan yakalayan Nobre'nin şutunda, meşin yuvarlak ters taraftan auta gitti.



67. dakikada Nobre'nin pasında, sol çaprazda topu alan Delgado, önüne açtıktan sonra güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.



72. dakikada Beşiktaş güzel bir organizasyonun ardından üstünlük sayısını 2'ye çıkardı. Delgado-Nobre seri paslaşmasında en son topla buluşan Nobre, ceza alanı önünden güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 4-2







75. dakikada günün başarılı isimlerinden Sivok, Ekrem Dağ'ın uzun pasında savunmanın arkasında sağ kanatta topla buluştu. Bu futbolcunun ortasında, ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Delgado, rakibinden kurtarıp kalecinin üstünden aşırdığı topu auta attı.



90. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında, Serdar Özkan'ın ara pasında topla buluşan Bobo, ceza alanı içinde ayağının içiyle meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi ve farkı 3'e çıkardı: 5-2



Beşiktaş, ilk yarısında sıkıntı yaşadığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu 3 golle 5-2 kazandı.